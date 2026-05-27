La Promessa anticipazioni 28 maggio: Martina tradisce Catalina e incontra il Barone

Martina, spinta da Jacobo, decide di agire di nascosto e incontra il Barone de Valladares senza avvisare Catalina. Un gesto che rompe gli equilibri familiari e rischia di scatenare una dura reazione.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 28 maggio, Martina prende una decisione destinata a cambiare i rapporti familiari. Influenzata da Jacobo, la giovane sceglie di agire di nascosto e incontra il potente Barone de Valladares senza informare Catalina. Un gesto che viene percepito come un vero e proprio tradimento e che potrebbe avere conseguenze molto gravi all'interno della famiglia. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'era di Don Cristóbal inizia nel segno del malcontento generale. Il nuovo maggiordomo avvia i colloqui ufficiali con la servitù: uno dopo l'altro, i domestici vengono convocati nel suo ufficio per interrogatori mirati a valutarne fedeltà ed efficienza, rendendo l'aria nei piani bassi improvvisamente gelida e irrespirabile. Il vero atto di forza si consuma però ai danni di Santos. Nonostante le speranze di Don Ricardo, Cristóbal si rifiuta categoricamente di riassumere il ragazzo, appena tornato alla tenuta, non volendo elementi ribelli nel suo organico.

La situazione diventa insostenibile, spingendo Simona e Candela a rompere il silenzio. Stanche dell'arroganza dell'uomo, le cuoche si rivolgono direttamente a Catalina e Manuel per denunciare il clima di forte timore che si respira nei sotterranei a causa dei metodi autoritari del maggiordomo. Le due donne si dicono inoltre profondamente indignate per il trattamento umiliante riservato a Don Ricardo, a cui è stato preferito un perfetto sconosciuto.

Lope è interpretato dall'attore Enrique Fortùn

La Promessa anticipazioni: Lope sfugge all'incontro con Don Lorenzo

Mentre si trova nella dimora dei De Carril, Lope vede spuntare Don Lorenzo. Il Capitano è lì per i suoi loschi affari con il Duca, e un faccia a faccia ravvicinato segnerebbe la fine del cuoco. Fortunatamente, Lope si trova in compagnia di Federico, il quale manifesta un'assoluta e totale repulsione a interagire con figure di stampo militare.

Intuendo al volo l'occasione d'oro, Lope approfitta del netto rifiuto di Federico per fare asse comune con lui. Con una scusa, il cuoco riesce a sfuggire insieme a Federico all'incontro con Don Lorenzo, dileguandosi prima che il Capitano possa accorgersi della sua presenza.

Santos e Donna Pia

Fronte comune per salvare Santos

Il pugno di ferro di Don Cristóbal trova pane per i suoi denti: la diplomazia della vecchia guardia ottiene un successo insperato. Dopo il categorico "no" iniziale di Don Cristóbal, che aveva gettato Ricardo nello sconforto, si muove la diplomazia dei sotterranei. Don Ricardo e Pia uniscono le forze e affrontano direttamente il nuovo capo maggiordomo. Grazie alla loro autorevolezza e alla profonda conoscenza delle dinamiche del palazzo, Ricardo e la governante riescono a convincere Don Cristóbal a riammettere Santos nella tenuta.

Martina segue i cattivi consigli di Jacobo

Mentre i domestici festeggiano, nei salotti nobiliari un consiglio avvelenato rischia di distruggere definitivamente il rapporto tra le due cugine. Jacobo spinge Martina a muoversi autonomamente: la invita a incontrare privatamente il Barone de Valladares per chiarire una volta per tutte con lui il suo punto di vista, scavalcando la linea dura di Catalina.

Martina, accecata dal desiderio di rivalsa e dalla frustrazione di sentirsi esclusa, accetta il consiglio di Jacobo e organizza il colloquio segreto con l'influentissimo e reazionario Barone. Questa mossa si rivelerà un boomerang clamoroso: muovendosi alle spalle della cugina, Martina si metterà seriamente nei guai con Catalina che vedrà questo incontro privato come un vero e proprio tradimento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Don Samuel deve abbandonare La Promessa e saluta Curro.