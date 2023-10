La promessa anticipazioni 11 ottobre: Catalina litiga con Alonso per la spilla della Marchesa

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda mercoledì 11 ottobre su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 10 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 10 ottobre

Curro parla con Manuel e gli svela che era stato vietato a tutti di parlargli del passato. Pia parla con Don Gregorio e gli chiede di essere più comprensivo con Maria.

Anticipazioni dell'11 ottobre: La spilla della Marchesa

Nei giorni precedente Catalina ha scoperto che la spilla della madre era stata presa da Cruz che aveva ordinato a Petra di vendere la spilla della defunta Marchesa per organizzare la sua festa

Nella nuova puntata della soap: Alonso non ha una soluzione per la spilla

Catalina chiede a Alonso come intenda riprendere la spilla venduta, ma lui nega l'esistenza di una soluzione. La spilla è stata ceduta a una marchesa dall'usuraio che l'aveva inizialmente acquistata.