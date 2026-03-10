La Promessa anticipazioni 11 marzo: Toño chiede perdono a Manuel, Leocadia droga Eugenia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Lorenzo e Leocadia drogano Eugenia per farla impazzire. Intanto Lope rischia tutto a poker contro Basilio e la servitù accusa Petra di aver tradito Catalina.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Eugenia vaneggia dopo il veleno, Emilia corre ai ripari. Al Casinò, Lope sfida il falso stalliere, mentre Simona non crede al pentimento di Toño.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: il colpo di teatro di Leocadia

Il matrimonio segreto tra Catalina e Adriano viene interrotto sul più bello dall'ingresso furioso di Leocadia. Quando tutto sembrava perduto, la donna spiazza i presenti con un cambio di strategia radicale: invece di denunciare l'unione, decide di legittimarla organizzando una cerimonia ufficiale e intima a palazzo. Tuttavia, la sua "generosità" nasconde un risvolto amaro e classista: per salvaguardare il decoro nobiliare, Simona viene esclusa dal ruolo di madrina, spezzando il cuore alla marchesina che voleva onorare il legame con la servitù.

Al piano inferiore, il clima si fa sempre più cupo. L'astio di Don Romulo verso Pia è ormai palese, ma le ragioni profonde restano avvolte nel mistero per il resto della servitù. Persino Petra, nel tentativo di indagare sulle motivazioni del maggiordomo, finisce per subire la sua furia. Un passo falso che scatena una reazione rabbiosa di Romulo.

Anticipazioni de La Promessa, Il piano spietato: Eugenia avvelenata

La crudeltà di Don Lorenzo e Leocadia non conosce limiti. Decisi a sbarazzarsi della scomoda presenza di Eugenia, i due iniziano a versare segretamente delle gocce nel suo bicchiere. L'effetto è immediato: dopo aver bevuto, la donna inizia a dare segni di forte confusione e a vaneggiare davanti ai presenti. Emilia, l'unica a intuire che qualcosa non va, interviene prontamente e porta Eugenia fuori, cercando di proteggerla da quello che sembra un crollo mentale, ma che in realtà è un avvelenamento premeditato.

Sospetti tra la servitù: Petra è la talpa?

Il brusco intervento di Leocadia al matrimonio di Catalina ha lasciato una scia di dubbi. Candela, Teresa e Vera sono convinte che qualcuno abbia fatto la spia e i loro sospetti ricadono pesantemente su Petra. La governante, nonostante i suoi sforzi per apparire cambiata, viene additata come l'informatrice segreta che ha rovinato i piani di Catalina.

Il dilemma di Toño: pentimento o inganno?

Simona non riesce a darsi pace. A differenza di Manuel, la cuoca è certa che suo figlio Toño abbia inscenato il furto dell'auto e dei contanti per derubare il marchesino e darsi alla bella vita. Il ragazzo, tuttavia, continua a professarsi innocente: distrutto dai sensi di colpa, chiede perdono a Manuel e gli promette che si recherà immediatamente a sporgere denuncia per rintracciare i colpevoli.

All-in al Casinò: Lope contro Basilio

La missione a Villalquino raggiunge il suo culmine. Lope, indossando i panni di un raffinato giocatore, si siede al tavolo da poker per sfidare direttamente Basilio. L'obiettivo è duplice: vincere la partita e spingere il falso stalliere a tradirsi. Tra bluff e sguardi gelidi, Curro e Angela osservano col fiato sospeso: un solo errore di Lope e la loro copertura salterà, mettendo a rischio le loro vite.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La famiglia si sorprende nel vedere lo stato di salute di Eugenia.