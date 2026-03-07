La Promessa anticipazioni 8 marzo: Angela partecipa alla missione di Curro e Lope

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Toño torna a Palazzo con un racconto drammatico: il furto di denaro e auto dei Luján. Manuel gli crede, ma Don Alonso e Simona sospettano una messinscena che potrebbe costare caro.

La ritrovata lucidità di Eugenia sta diventando il peggior incubo per chi ha segreti da nascondere. La donna osserva con crescente inquietudine l'insolita vicinanza tra Don Lorenzo e Leocadia. Eugenia è terrorizzata all'idea che stiano tramando per screditarla definitivamente davanti ad Alonso e riconsegnarla alle mura del sanatorio. Il conto alla rovescia per il matrimonio clandestino tra Catalina e Adriano è agli sgoccioli.

Mentre a Palazzo si trama, Curro e Lope devono muoversi con estrema cautela per incastrare Basilio, il falso stalliere. Per Manuel è il momento della verità più amara. Dopo aver scoperto lo stato pietoso in cui è tornato Toño e la perdita totale del denaro, il marchesino deve accettare la dura realtà: il suo progetto aeronautico è naufragato

Anticipazioni de La Promessa: Infiltrati di lusso, Angela sfida Curro e Lope

Curro e Lope svestono i panni abituali per indossare eleganti smoking: la loro destinazione è il Casinò Reale, dove sperano di incastrare Basilio, il falso stalliere che ha tramato nell'ombra della tenuta. Tuttavia, il loro piano segreto viene stravolto da Angela. La giovane non accetta di restare a guardare e, dopo un acceso confronto, riesce a spuntarla: parteciperà alla missione. Ma l'eleganza dei saloni da gioco nasconde pericoli mortali, e la presenza di Angela potrebbe rivelarsi tanto un aiuto quanto un rischio fatale per la copertura dei due amici.

Il giallo di Valverde: Manuel contro tutti per Toño

Il ritorno di Toño a Palazzo scatena una tempesta. Il giovane racconta a Manuel una versione drammatica dei fatti: dice di essere stato vittima di un violento furto in cui gli sono stati sottratti sia il denaro che l'auto dei Luján. Mentre il marchesino, spinto dal desiderio di veder nascere il suo progetto, sceglie di credere alla sincerità del ragazzo, Don Alonso e Simona sono di tutt'altro avviso. L'odore di alcol e l'atteggiamento sfuggente di Toño convincono la madre e il maggiordomo che si tratti di una messinscena per coprire una notte di eccessi.

La follia di Lorenzo: Eugenia deve sparire

Don Lorenzo è ormai un uomo sull'orlo del baratro. La presenza di Eugenia alla Promessa, sempre più lucida e pericolosa per i suoi segreti, lo sta facendo impazzire. Il Capitano è in preda alla disperazione e non nasconde più il suo unico, atroce obiettivo: liberarsi della moglie a ogni costo. Che sia il ritorno forzato in sanatorio o qualcosa di definitivo e violento, Lorenzo è pronto a colpire pur di riprendere il controllo della situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel è molto concentrato alla creazione di aeroplani più efficienti e veloci.