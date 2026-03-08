La Promessa anticipazioni 9 marzo: Lorenzo spietato, vuole rinchiudere Eugenia

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il maggiordomo Romulo, sempre più cupo, preoccupa la servitù con il suo comportamento imprevedibile.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro e Lope abbandonano le divise da lavoro per indossare eleganti smoking: la loro meta è il Casinò Reale di Villalquino. L'obiettivo è incastrare Basilio, il falso stalliere, e scoprire chi lo ha inviato alla tenuta. Tuttavia, il piano subisce una variazione imprevista: Angela riesce a imporsi e si unisce alla spedizione.

Toño sostiene di essere stato aggredito e derubato sia dell'auto che dei soldi per i motori. Manuel sceglie di credergli, ma Don Alonso e Simona restano scettici. La crescente lucidità di Eugenia rappresenta una minaccia per i segreti di Don Lorenzo e il Capitano è pronto a tutto pur di eliminare la moglie.

Lorenzo e Leocadia

Anticipazioni de La Promessa: Il piano spietato di Lorenzo: Eugenia deve tornare in clinica

Don Lorenzo è nervoso come non mai, quasi fuori controllo. La presenza di Eugenia a Palazzo è diventata per lui un tormento insopportabile e un rischio costante. Il suo obiettivo è chiaro e brutale: sbarazzarsi della donna il prima possibile, facendola internare nuovamente in sanatorio. Il Capitano sa di avere Leocadia dalla sua parte, ma il pezzo mancante del puzzle è Don Alonso. Lorenzo è pronto a tutto pur di manipolare il Marchese e convincerlo che la salute mentale della cognata sia irrimediabilmente compromessa.

Il tormento di Romulo: clima di terrore tra la servitù

L'atmosfera al piano inferiore è diventata irrespirabile. Don Romulo appare sempre più turbato e cupo, un cambiamento radicale che non sfugge a nessuno. Il maggiordomo, un tempo pilastro di imperturbabilità, sembra consumato da segreti interiori (legati al suo passato con Emilia), e questo suo stato d'animo si riflette su tutta la servitù. I domestici si muovono nel timore di un suo scatto d'ira, mentre il rapporto con Pia resta congelato in un silenzio carico di risentimento.

Nozze segrete: Catalina e Adriano non si fermano

Nonostante le nubi che si addensano sulla famiglia, Catalina e Adriano proseguono imperterriti nel loro piano. Con la complicità di Padre Samuel, i due amanti continuano a pianificare ogni minimo dettaglio del loro matrimonio segreto. La pressione è altissima: sanno che un solo passo falso rivelerebbe la loro unione a Leocadia o alla Corona, provocando uno scandalo dalle proporzioni catastrofiche per il marchesato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alonso informa Catalina che può sposarsi con Adriano, a patto che sia in gran segreto.