La Promessa, anticipazioni 15 ottobre: Petra sconvolta per la morte di Feliciano, Pia chiede aiuto a Cruz

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 15 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra è in lutto e non vuole abbandonare il corpo di suo figlio. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz interviene per far ragionare Petra

La morte di Feliciano getta un'ombra pesante sulla ripresa di Curro. I domestici della tenuta sono profondamente sconvolti per la perdita del giovane, ma il dolore più acuto è quello di Petra, che si trova a dover affrontare la straziante realtà di aver dovuto dire addio a suo figlio. La cameriera è visibilmente scossa e fatica a separarsi dal corpo di Feliciano, incapace di accettare la sua dipartita.

Pia, notando lo stato d'animo di Petra, comprende che è necessaria un'azione per aiutarla a ritrovare un po' di razionalità in un momento così critico. Decide quindi di chiedere a Cruz di intervenire, sperando che la marchesa possa parlare con Petra e trovare le parole giuste per aiutarla a superare questo difficile momento.

Pia chiede aiuto per Petra

La situazione è delicata e il confronto tra il dolore personale e le responsabilità della vita quotidiana diventa sempre più evidente. Teresa è sconvolta perché la morte di Feliciano le ha portato via l'uomo che le aveva chiesto di sposarla. Salvador e Lope piangono il loro amico, che prima di morire aveva chiesto loro di fargli da testimone alle nozze.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Petra e Teresa sono preoccupate per la febbre alta di Feliciano.