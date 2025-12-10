La mummia - Il ritorno, Brendan Fraser onesto: "Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film"

La star del franchise tra gli anni '90 e 2000 ha confessato che prima di lavorarci insieme nel secondo capitolo non sapeva davvero chi fosse The Rock.

Brendan Fraser ha confessato che prima di lavorare insieme a lui in La mummia - Il ritorno, non conosceva affatto Dwayne Johnson, definendolo 'un casting ispirato'. Tuttavia, Fraser non aveva bisogno di conoscere The Rock personalmente.

L'attore sapeva che Johnson sarebbe stato perfetto per interpretare il Re Scorpione nel secondo lungometraggio del franchise d'avventura, dopo l'enorme successo del primo lungometraggio uscito nelle sale nel 1999.

Brendan Fraser elogia il casting di Dwayne Johnson per La mummia 2

"Quando mi è stato detto che tu eri una possibilità per quel ruolo, perdonami, ma non ti conoscevo dal mondo del wrestling" ha dichiarato Fraser direttamente al collega durante una puntata del format di Variety, Actors on Actors.

Brendan Fraser in una scena di La mummia

"Quando ti ho visto, ho detto: 'Questo è un casting ispirato. Saremmo fortunati ad avere questo ragazzo'. Serve molta fiducia e convinzione. Nel mondo del wrestling, recitavi con gesti molto teatrali, è necessario avere un'energia enorme. E le tue interpretazioni stanno diventando sempre migliori".

Dwayne Johnson ringrazia Brendan Fraser per avergli cambiato la vita

"Vorrei iniziare la nostra conversazione dandoti dei fiori, ok? Sto per consegnare molti fiori alla tua porta proprio ora" ha dichiarato l'ex star del wrestling "Tu ed io ci siamo incontrati per la prima volta in La mummia - Il ritorno. Era uno dei più grandi franchise al mondo in quel momento".

Ha continuato: "Ero pronto a fare la mia transizione a Hollywood. E c'è stato un momento in cui avresti potuto dire: 'Questo tipo, Dwayne Johnson, non ha mai recitato prima; fa wrestling professionistico'. Ma la risposta che ho ricevuto è stata che a Brendan piace l'idea e ti accoglie a braccia aperte. La tua fiducia in me ha significato qualcosae, perché ti sei preso un rischio, e anni dopo, siamo qui seduti insieme. Voglio ringraziarti per aver davvero cambiato la mia vita".

Brendan Fraser ha interpretato l'avventuriero Rick O'Connell nei primi tre film de La mummia, dal 1999 al 2008, nei primi due affiancando Rachel Weisz nel ruolo di Evelyn Carnahan.