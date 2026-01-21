La mummia 4, Dwayne Johnson pronto a tornare in un cameo come Re Scorpione?

Continuano a circolare le voci che vorrebbero Universal interessata a riportare sul grande schermo La mummia, con un quarto film della saga cinematografica inaugurata alla fine degli anni '90 con il cult interpretato da Brendan Fraser e Rachel Weisz.

L'ultima voce che circola intorno al film è la possibilità che possa partecipare con un cameo anche Dwayne Johnson, che debuttò al cinema proprio nel franchise nel ruolo del Re Scorpione, anche protagonista di un film interamente dedicato al personaggio.

Dwayne Johnson tornerà in La mummia 4?

Secondo le ultime indiscrezioni, Universal starebbe cercando di convincere Dwayne Johnson a partecipare almeno con un cameo in La mummia 4. Nonostante alcuni insuccessi recenti, la presenza dell'ex The Rock nel cast di un film riesce comunque a fare la differenza al box-office.

Brendan Fraser e Rachel Weisz in una scena de La mummia

Non ci sono grosse novità sul progetto che dovrebbe riportare Brendan Fraser nel ruolo che l'ha reso famoso nel mondo, quello dell'avventuriero Rick O'Connell, interpretato nei primi tre film de La mummia, prima del flop clamoroso del reboot con Tom Cruise.

La reunion di Dwayne Johnson e Brendan Fraser

La star di Fast & Furious ha confermato che amerebbe tornare a recitare al fianco di Brendan Fraser: "Oh, amico, non lo so. Sono sempre aperto [a tornare a recitare con Fraser nella saga]" dichiarò Johnson "Per essere chiari, quello è il franchise di Brendan Fraser. Amo quell'uomo. È uno dei miei più grandi sostenitori. Ci sosteniamo a vicenda. E se vogliono chiamare il Re Scorpione, conosco un tizio che conosce un tizio. Lo prenderei sicuramente in considerazione. Perché quel franchise mi ha cambiato la vita".

Brendan Fraser e Rachel Weisz sono stati i due protagonisti della saga nei primi due film, La mummia (1999) e La mummia: Il ritorno (2001), entrambi i film diretti da Stephen Sommers, con oltre 400 milioni di dollari incassati a livello globale. Nel terzo film, Fraser tornò nel ruolo di Rick O'Connell mentre Rachel Weisz declinò l'offerta e il suo ruolo venne affidato a Maria Bello.