La fantastica signora Maisel 4: il teaser trailer annuncia la data di debutto della quarta stagione

La fantastica signora Maisel 4 è ormai dietro l'angolo: con un primo teaser trailer Amazon Prime Video ha annunciato la data di debutto - 18 febbraio 2022 - scelta dalla piattaforma per l'atteso ritorno di Midge Maisel.

La pluripremiata serie tornerà con una quarta stagione, ambientata negli anni '60, composta da 8 episodi che saranno diffusi sulla piattaforma streaming, due per volta ogni venerdì, nel giro di quattro settimane.

Già le prime foto diffuse, e ora il primo video, lasciano presagire tempi duri per l'inarrestabile Midge Maisel (Rachel Brosnahan) che, alla fine della stagione 3 (arrivata nel 2019 e sempre disponibile per gli abbonati ad Amazon Prime), era tornata a New York con la coda tra le gambe e una carriera in salita dopo essere stata licenziata dal tour europeo di Shy Baldwin.

La ritroviamo infatti nel bel mezzo di una difficile conversazione con la sua manager Susie (Alex Borstein) su come rimettere in carreggiata la sua carriera di stand-up comedian: Midge vorrebbe forse una maggiore libertà creativa ma l'altra, decisamente meno ottimista, sa che "non è così che funziona questo business".

La fantastica signora Maisel: Rachel Brosnahan sul set della serie

Tante le novità anche nel cast de La fantastica signora Maisel: dopo Liza Weil, Brian Tarantina, Emily Bergl e Alex Borstein, altri due attori di Una mamma per amica, Milo Ventimiglia e Kelly Bishop, seguiranno le orme dei colleghi e si riuniranno, per qualche episodio, alla coppia creativa formata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino. Altra new entry molto attesa sarà John Waters.

A completare il cast ci saranno naturalmente i protagonisti sempre amatissimi dai fan della serie: Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Michael Zegen e Marin Hinkle.