La fantastica signora Maisel 4: le foto della nuova stagione anticipano il ritorno di Rachel Brosnahan

Sono state finalmente pubblicate le prime foto ufficiali della tanto attesa quarta stagione dell'acclamata commedia drammatica di Amazon Prime Video, La fantastica signora Maisel che offrono un primo sguardo al ritorno di Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub e Marin Hinkle. Al momento non è stata comunicata una data di uscita per la premiere della quarta stagione che dovrebbe però debuttare a inizio 2022.

Le foto della stagione 4 de La fantastica signora Maisel mostrano un Midge non troppo felice, che i fan hanno visto per l'ultima volta durante il finale della terza stagione. Le foto anticipano in qualche modo le conseguenze del finale di stagione in cui la carriera di Midge ha avuto una battuta di arresto quando la donna è stata improvvisamente licenziata dal tour europeo di Shy Baldwin.

Dietro le quinte de La fantastica signora Maisel: intervista a Amy Sherman-Palladino

Ne La fantastica signora Maisel, Rachel Brosnahan interpreta Miriam "Midge" Maisel, Tony Shalhoub è il padre di Midge, Abe Weissman, Alex Borstein interpreta Susie Myerson, Michael Zegen è il marito di Midge, Joel Maisel, e Marin Hinkle è la madre di Midge, Rose Weissman. La quarta stagione vedrà l'ingresso degli attori di Una mamma per amica Milo Ventimiglia e Kelly Bishop in veste di guest star, riuniti con la creatrice della serie Amy Sherman-Palladino

Nella terza stagione, Midge e Susie scoprono che la vita in tournée con Shy è affascinante, ma umiliante e imparano una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai. Joel lotta per supportare Midge mentre insegue i propri sogni. Abe abbraccia una nuova missione e Rose scopre di avere dei talenti propri.