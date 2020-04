La Cosa: John Carpenter rilascia una colonna sonora inedita del classico horror

Una nuova versione della colonna sonora de La Cosa, il classico horror di John Carpenter, è in arrivo per i fan del film. Si intitola Lost Cues: The Thing ed è una compilation di musica inedita ideata per la pellicola del 1982, in arrivo dal 5 maggio.

La soundtrack originale è stata creata dal premio Oscar Ennio Morricone perché Carpenter voleva un mood europeo per la produzione, e la sua musica è stata composta prima ancora che il film fosse terminato. Durante la postproduzione, John Carpenter ha composto delle sue idee, molte delle quali erano finite nel dimenticatoio. Il 5 maggio usciranno tutte queste novità, insieme a una nuova versione della musica di Ennio Morricone, che non fu usata poi tanto nel final cut de La cosa: "Non avevamo ancora finito di montare il film, Ennio ha dovuto inventarsi la colonna sonora senza aver visto niente della pellicola completa. Quando abbiamo messo tutto insieme, ci sono stati dei momenti vuoti in cui invece avrei voluto musica. Quindi mi ci sono messo e ho creato un paio di pezzi da riempimento".

Carpenter ha realizzato una versione aggiornata della colonna sonora con i suoi fedeli collaboratori, come suo figlio Cody Carpenter e Daniel Davies. Il regista è solito dare il proprio contributo musicale alle sue opere, come in Halloween - La notte delle streghe, Distretto 13: le brigate della morte e 1997: Fuga da New York. I Carpenter hanno collaborato anche per la musica del reboot di Halloween del 2018.