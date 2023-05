La casa - Il Risveglio del Male è il film con i più alti incassi di tutta la saga

Inizialmente previsto per HBO Max, Warner ha poi deciso di far uscire al cinema Evil Dead: Rise e la scelta si è dimostrata molto redditizia. Arrivato in Italia con il titolo La Casa - Il Risveglio del Male, il film ha superato i 100 milioni di dollari al box-office diventando a tutto gli effetti il progetto con i più alti incassi dell'intera saga, lanciata da Sam Raimi nel 1981 con il primo, storico Evil Dead.

Incassi record per il nuovo capitolo de La Casa

Il film con Bruce Campbell nei panni dell'iconico Ash Williams incassò 2,895,379 milioni di dollari in tutto il mondo, seguito poi da Evil Dead 2 nel 1987 che ne incassò 5,924,421. Army of Darkness, uscito nel 1992, incassò 11,505,925 milioni. Nel 2013 si è poi optato per un reboot dal titolo Evil Dead che ha generato 97,542,952 milioni di dollari di incasso.

La Casa - Il Risveglio del Male ha ricevuto anche l'approvazione di Stephen King, definendolo raccapricciante e pieno di sangue: "Visto che sono impegnato a promuovere, che ne pensate di La Casa - Il Risveglio del Male? È macabro, è sanguinolento, ha persino un ascensore che vomita sangue. Senza contare la motosega".

Evil Dead: 5 motivi che fanno di Ash l'eroe più cazzuto del piccolo e grande schermo

La saga continuerà?

L'enorme successo ottenuto da Evil Dead: Rise potrebbe spingere la Warner a dare il via libera a un nuovo film. D'altronde il regista Lee Cronin ha ammesso che il finale del suo film apre nuovi scenari per il futuro.

Anche se manca ancora una conferma ufficiale di Warner Bros. Discovery, già in precedenza sia Cronin che il produttore Sam Raimi, avevano suggerito che il franchise sarebbe continuato oltre questo capitolo.