Evil Dead: Sébastien Vaniček dirigerà il nuovo spin-off del franchise di Sam Raimi

A solo un anno di distanza dall'uscita de La Casa - Il risveglio del male, Sébastien Vaniček è stato ingaggiato per occuparsi della regia di un nuovo spin-off del franchise di Evil Dead prodotto da Sam Raimi.

I dettagli sulla trama del film non sono stati resi noti. Quello di Evil Dead è un franchise che oscilla tra l'horror e la commedia creato da Raimi, che risale all'omonimo film del 1981 con Bruce Campbell nei panni di Ash Williams, eroe suo malgrado chiamato a combattere varie entità soprannaturali.

La casa si è trasformato in una trilogia, dando vita anche alla serie televisiva di Starz Ash vs. Evil Dead e a una serie di altri progetti nel corso degli anni. Il film più recente, La Casa - Il Risveglio del Male, dello scrittore e regista Lee Cronin, ha incassato più di 147 milioni di dollari in tutto il mondo l'anno scorso quando è arrivato nelle sale tramite Warner Bros, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al SXSW.

Chi è Sébastien Vaniček?

Vaniček ha debuttato alla regia lo scorso anno con Vermines, un horror presentato per la prima volta alla Settimana della Critica della Mostra del Cinema di Venezia. Il film ha vinto il premio per il miglior film e la miglior regia al Fantastic Fest ed è stato invitato al Festival di Sitges, dove ha ottenuto una nomination come miglior film e ha vinto il Premio speciale della giuria.

Evil Dead, il franchise deve essere più dark? Bruce Campbell: "Non ho bisogno di gente che sviene nei cinema"

Non è ancora chiaro in che modo il nuovo spin-off si inserirà all'interno del franchise di Evil Dead.