Evil Dead: Francis Galluppi dirigerà il nuovo film del franchise prodotto da Sam Raimi

Dopo la conferma dello spin-off di Sébastien Vaniček, Sam Raimi produrrà anche un ulteriore film del franchise di Evil Dead, che vedrà Francis Galluppi impegnato alla regia e alla stesura della sceneggiatura.

Il progetto è descritto solo come una storia originale che Galluppi ha sviluppato e portato a Raimi e al team produttivo della Ghost House Pictures. Non si sa ancora nulla della trama o di chi saranno gli altri produttori e i distributori, perché siamo ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

In una dichiarazione rilasciata a Deadline, Rami ha dichiarato: "Francis Galluppi è un narratore che sa quando tenerci sul filo con una tensione soave e quando colpirci con una violenza esplosiva. È un regista che dimostra un controllo non comune in quello che è stato ad esempio il suo debutto alla regia nel lungometraggio".

Evil Dead, da noi conosciuto come La Casa, è, ovviamente, il franchise horror di Raimi iniziato con l'omonimo film del 1981 con Bruce Campbell nel ruolo di Ash Williams, un combattente di varie entità soprannaturali. Quel film si è trasformato in una trilogia, dando vita anche alla serie Ash vs. Evil Dead di Starz e a una serie di altri progetti.

Il ritrovato successo di Evil Dead

Il più recente, il film indipendente La Casa - Il Risveglio del Male dello scrittore e regista Lee Cronin, ha incassato più di 147 milioni di dollari in tutto il mondo l'anno scorso quando è arrivato nelle sale tramite Warner Bros, dopo essere stato presentato al SXSW Festival.

Attualmente, il film di Galluppi su Evil Dead è uno dei due in lavorazione. All'inizio di quest'anno, la Ghost House ha incaricato Sébastien Vaniček (Infested) di co-scrivere e dirigere un nuovo spin-off del franchise.

Evil Dead, a Sam Raimi non è mai piaciuto quel titolo: "È troppo stupido"

Il primo lungometraggio di Galluppi, il thriller poliziesco The Last Stop In Yuma County, segue un commesso viaggiatore che, mentre è bloccato in un'area di sosta dell'Arizona, diventa un ostaggio a causa dell'arrivo di due rapinatori di banche che non si fanno scrupoli a usare la crudeltà - o il freddo e duro acciaio - per proteggere la loro fortuna sporca di sangue. Il film è stato presentato in anteprima al Fantastic Fest e sarà distribuito dalla Well Go USA Entertainment il 10 maggio.