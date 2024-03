Kung Fu Panda 4 batte Dune - Parte Due al box office USA, debutto da 58,3 milioni

Per battere il colossal fantascientifico Dune - Parte Due serviva... un panda. Il debutto di Kung Fu Panda 4 al botteghino americano ha provocato uno scossone. Il quarto capitolo delle avventure del paffuto panda Po firmato da DreamWorks ha rapidamente conquistato il vertice della classifica degli incasso con 58,3 milioni raccolti in 4.035 sale, e una media per sala di 14.448 dollari. A livello internazionale la pellicola animata, in uscita nelle sale italiane il 21 marzo, ha incassato altri 22,2 milioni di dollari portando il totale globale a 80,5 milioni di dollari.

Dune - Parte Due deve accontentarsi del secondo posto, ma la saga di Denis Villeneuve prosegue la sua marcia trionfale al botteghino incassando altri 46 milioni che la portano a 157 milioni totali in patria e a un incasso globale di 368 milioni. Scoprite la nostra recensione di Dune - Parte Due, che vanta un cast stellare capitanato da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler..

Discreto debutto per Imaginary, nuovo horror targato Blumhouse che ha aperto in terza posizione con 10 milioni di dollari raccolti in 3,118 sale e una media per sala di 3.207 dollari (13,1 milioni di dollari in tutto il mondo). Quando Jessica (DeWanda Wise) torna con la famiglia nella casa della sua infanzia, la sua figliastra minore Alice (Pyper Braun) sviluppa un inquietante attaccamento a un orsacchiotto di peluche di nome Chauncey che trova nel seminterrato. Alice inizia a giocare con Chauncey, ma eventi sempre più sinistri iniziano a verificarsi. L'uscita italiana di Imaginary è prevista per il 14 marzo.

Altra new entry in quarta posizione: si tratta di Cabrini, pellicola a sfondo religioso firmata dal regista di Sound of Freedom Alejandro Monteverde e incentrata su Maria Francesca Cabrini, religiosa e missionaria. 7,6 milioni di dollari incassati da 2.840 sale e una media per sala di 2.663 dollari confermano l'attenzione di una larga fetta di pubblico americano per i temi religiosi.

Chiude la top 5 Bob Marley - One Love. La pellicola sulla vita del re del reggae incassa altri 4 milioni e sfiora i 90 milioni in patria, arrivando a 160.5 milioni globali. La pellicola costata 70 milioni si accinge a diventare un successo nonostante le critiche internazionali non siano esattamente entusiastiche. Potete farvi un'idea della qualità del film attraverso la nostra recensione di Bob Marley - One Love.