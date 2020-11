Kristen Stewart su Lady Diana: "È difficile non aver voglia di proteggerla"

Kristen Stewart racconta la preparazione necessaria a interpretare Lady Diana nel biopic Spencer e spiega quanto sia difficile non sentirsi protettivi nei suoi confronti visto ciò che ha passato.

Kristen Stewart si sente già vicina al personaggio di Lady Diana, che si prepara a interpretare nel biopic Spencer tanto da sentire la necessità di proteggere la principessa triste.

Seberg - Nel Mirino: Kristen Stewart durante una scena

Nel corso di un'apparizione al Jimmy Kimmel Live! per promuovere il suo nuovo film, la romcom saffica Happiest Season, Kristen Stewart si è soffermata a riflettere sull'impegno che al attende a breve, interpretare la Principessa Diana Spencer in un biopic incentrato sui giorni che precedettero la sua morte, nel 1997.

"Non sono cresciuta con lei, ero giovanissima quando è morta" ammette Kristen Stewart. "È difficile non aver voglia di proteggerla. era così giovane."

Kristen Stewart aveva appena sette anni quando Lady Diana è morta in un tragico incidente d'auto a Parigi, tutto ciò che ricorda sono i fuori posti fuori da Buckingham Palace in suo onore.

Personal Shopper: Kristen Stewart al photocall di Cannes

"La prospettiva di ognuno è diversa, non c'è modo di ottenere qualcosa di giusto perché ognuno si relaziona alla propria esperienza personale. Il mio film si svolge nell'arco di tre giorni, e immagina in maniera poetica cosa sia accaduto piuttosto che fornire nuove informazioni. Non abbiamo un obiettivo da raggiungere, semplicemente la amiamo anche noi."

Spencer, diretto da Pablo Larrain, dovrebbe essere ambientato nell'arco dei tre giorni in cui Diana capisce di dover porre fine al matrimonio con Carlo mentre trascorre il Natale presso la residenza di Sandringham della Regina Elisabetta. Kristen Stewart ha svelato di essersi preparata al ruolo di Lady Diana guardando la quarta stagione della serie Netflix The Crown.

"Non inizieremo a girare fino a metà gennaio. L'accento mi terrorizza da morire perché la gente conosce quella voce, è così distinta e particolare" ha spiegato Stewart in un'intervista a InStyle. "Ci sto lavorando con un dialect coach".

Kristen Stewart: "Ruoli gay solo ad attori gay? Ma così non potrei mai interpretare un altro ruolo etero"

L'attrice rivela, inoltre, di aver letto numerosi libri su Diana per capire come incarnare l'ultima icona:

"Ho fatto ricerca, ho letto tre biografie e sto finendo tutto il materiale prima di andare a girare. È una delle storie più tristi mai esistite, non voglio solo interpretare Diana - voglio conoscerla intimamente. Non ero così entusiasta di recitare una parte da così tanto tempo".