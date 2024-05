Kristen Stewart alla conquista del cinema d'autore: sarà diretta da Albert Serra

Lo scorso dicembre è stato annunciato il prossimo film di Albert Serra, Out of This World, che inizierà la produzione quest'estate, con un debutto previsto nel 2025. Si tratta del suo debutto in lingua inglese e a quanto pare Kristen Stewart sarà la protagonista.

Il progetto vedrà Serra alle prese con la rivalità tra Russia e Stati Uniti. Di seguito la sinossi che è stata pubblicata da Les Films du Losanges:

"Una delegazione americana si reca in Russia nel bel mezzo della guerra in Ucraina per cercare di trovare una soluzione a una disputa economica legata alle sanzioni internazionali. Out of This World esplora l'eterna rivalità tra Russia e Stati Uniti".

La Stewart, che di recente ha dichiarato che non avrebbe recitato in nessun film finché non avesse ottenuto i finanziamenti per il suo debutto alla regia, continua ad aggiungere autori alla sua impressionante filmografia.

Solo ieri è stato annunciato che sarà la protagonista del prossimo film di Panos Cosmatos. Finora ha lavorato con David Fincher, Walter Salles, Olivier Assayas, Kelly Reichardt, Woody Allen, Ang Lee, Pablo Larrain e David Cronenberg.

Pacifiction - Un mondo sommerso, Benoit Magimel in una scena

Il desiderio esaudito di Albert Serra

Nel 2022, Serra aveva ammesso che la Stewart era l'attrice con cui avrebbe voluto lavorare di più. Non solo, aveva aggiunto "è una possibilità che sto analizzando". Il suo desiderio si è appena realizzato.

Kristen Stewart contro Hollywood: "E' sessista in modo disgustoso"

Dopo il passaggio in concorso al Festival di Cannes 2022, Pacifiction - Un mondo sommerso è arrivato nelle sale italiane grazie alla collaborazione tra Mubi e Movies Inspired, che ha distribuito il film nonostante i 165 minuti di durata. 165 minuti che, sulla carta, potrebbero essere riassunti in una manciata di parole. Il film segue, infatti, le peregrinazioni di Benoit Magimel, rigenerato dopo i problemi di dipendenza e i guai legali che lo hanno colpito, nei panni di De Roller, Alto Commissario per la Polinesia francese.