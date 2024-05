Kristen Stewart di nuovo in un film di vampiri dopo Twilight. Ecco dove la vedremo

Dopo Twilight sembra che Kristen Stewart avrà di nuovo a che fare con i vampiri. L'ex Bella Swan e l'attore Oscar Isaac saranno i protagonisti del prossimo intrepido progetto del regista Panos Cosmatos, noto per aver immerso Nicolas Cage nel sangue e nella vodka per il suo action-horror Mandy.

Stiamo parlando del thriller sui vampiri, Flesh of the Gods, presentato a Cannes con WME Independent, CAA Media Finance e XYZ Films. Il film vanta un notevole pedigree dietro la macchina da presa, essendo stato scritto da Andrew Kevin Walker (Seven, The Killer) a partire da una storia ideata insieme a Cosmatos, e prodotto da Adam McKay e Betsy Koch della Hyperobject Industries. Isaac e Gena Konstantinakos producono anche per Mad Gene Media, la società di produzione che Isaac ha fondato con la moglie Elvira Lind.

I dettagli del film

Flesh of the Gods è ambientato nella "scintillante Los Angeles degli anni '80", dove la coppia di coniugi Raoul (Isaac) e Alex (Stewart) ogni sera scende dal suo lussuoso appartamento in un grattacielo e si dirige nell'elettrizzante mondo notturno della città. Quando incrociano una figura misteriosa ed enigmatica nota come Nameless e la sua cabala di festaioli, i due vengono sedotti in un mondo glamour e surreale di edonismo, brividi e violenza.

Flesh of the Gods, le cui riprese sono previste per la fine dell'anno, segna la terza collaborazione tra Cosmatos e XYZ. I due hanno anche Nekrokosm in fase di sviluppo con A24, che ha recentemente distribuito anche Love Lies Bleeding, un altro thriller anni '80 con Stewart. Walker è noto per aver scritto Se7en di David Fincher, 8 MM - Delitto a Luci Rosse di Joel Schumacher e Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton. Recentemente ha scritto il film di David Fincher The Killer.

Kristen Stewart recita in Sacramento di Michael Angarano, di cui recentemente sono state diffuse le prime foto, nel citato Love Lies Bleeding ed esordirà come regista in The Chronology of Water.