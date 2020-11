The Crown 4: Kristen Stewart prende spunto dalla serie per prepararsi al ruolo di Lady Diana

Kristen Stewart ha guardato con attenzione la stagione 4 di The Crown per prepararsi al meglio al ruolo di Lady Diana nel prossimo biopic di Pablo Larraín, Spencer.

Kristen Stewart sarà la prossima interprete di Lady Diana al cinema, grazie al biopic Spencer di Pablo Larraín, e ha approfittato della recente uscita di The Crown 4 per ripassare il suo ruolo, guardando attentamente tutti gli episodi.

Seberg - Nel Mirino: Kristen Stewart durante una scena

La quarta stagione di The Crown segue, infatti, il regno della Regina Elisabetta II da fine anni '70 fino ai primi 90, periodo in cui Diana Spencer fa il suo ingresso nella vita dei reali. Kristen Stewart, che è prossima a interpretare il personaggio di Diana Spencer, ha rivelato a The Wrap che ha visto la serie tv per entrare in empatia con Lady D:

"Mi sento davvero fortunata a poter vedere The Crown perché ho investito molto in personaggi reali che mi colpiscono emotivamente. Ora sento davvero questo attaccamento emotivo per questi personaggi e posso andare a dormire e pensare 'Oh Dio, nutro già dei sentimenti per queste persone'. Questo è un segno di quanto meriti lo show".

Diretto da Pablo Larraín, che torna con un importante biopic dopo Jackie, del 2016, le riprese di Spencer inizieranno nei primi mesi del 2021. Kristen Stewart non è estranea a questo genere di lavori, avendo recentemente interpretato Jean Seberg in Seberg di Amazon Prime. Stavolta, però, ha avuto la possibilità di relazionarsi prima al suo personaggio, guardando e studiando l'interpretazione di Emma Corrin nel ruolo della Principessa Diana.

Il film Spencer sarà ambientato nei primi anni '90, subito prima del divorzio di Diana e Charles, mentre la stagione 4 di The Crown si è conclusa nel 1990. Anche se il film può sembrare qualcosa di familiare, visto che tratta di un argomento così popolare soprattutto nell'ultimo anno, la visione di Pablo Larraín sulla principessa Diana sarà sicuramente unica, come dimostrato per Jackie Kennedy anni fa.