Chiara Ferragni sarà protagonista in una grande produzione in stile Ferrari?

Dopo la tempesta mediatica che ha visto per la prima volta la sua carriera da influencer a rischio, Chiara Ferragni starebbe vagliando la strada del cinema come protagonista in una grande produzione.

Da imprenditrice digitale ad attrice il passo è breve. Stando alle ultime indiscrezioni diffuse su Chiara Ferragni dalla pagina social di Veryinutilpeople.it, la regina delle influencer starebbe lavorando a un nuovo progetto che la vedrebbe tra i protagonisti di una grande produzione. Questa collaborazione avrebbe radici profonde. Non a caso, già dal 2020, le notizie diffuse dai social media parlavano di Chiara Ferragni al Los Angeles, Italia- Film, Fashion and Art Festival in compagnia dell'attore italiano, regista, produttore e sceneggiatore Andrea Iervolino. Quest'ultimo, già produttore del film Ferrari con Adam Driver, negli ultimi tempi si era difatti dichiarato alle prese con la produzione di una nuova pellicola incentrata sulla storia dei fratelli Maserati. Nuova grande produzione dal titolo Maserati: a racing life, nata con l'obiettivo di ripercorrere la storia del celebre marchio automobilistico attraverso la vita dei suoi fondatori, Alfieri, Ettore ed Ernesto.

Chiara Ferragni- Unposted

C'era una volta a... Hollywood vola in vetta al box office italiano, quarto Chiara Ferragni - Unposted

Nessun dettaglio sul cast prima d'ora: il primo nome è quello di Chiara Ferragni

Dietro il progetto, oltre a Iervolino, ci sarebbe anche Lady Bacardi Entertainment (ILBE), una società di produzione di contenuti cinematografici e televisivi esperta di automobili e motori. Al punto che i loro titoli infatti attualmente figurano Lamborghini - The man behind the legend, sul fondatore Ferruccio Lamborghini, nonché Ferrari di Michael Mann, dedicato al padre del cavallino, Enzo Ferrari. Fino a questo momento, non era mai trapelato nessun dettaglio sulla regia e sul cast del film. Eppure, sembra che Chiara Ferragni sia destinata a ricoprire uno dei personaggi principali della pellicola, ovvero la moglie del protagonista. Ad alimentare i sospetti sarebbero soprattutto la sua pregressa conoscenza con Iervolino (che si sia rivelata finalmente fruttuosa?) e i suoi frequenti viaggi negli Stati Uniti, luogo delle riprese del film.

Chiara Ferragni all'anteprima del suo documentario Chiara Ferragni- Unposted

Chiara Ferragni - Unposted ai Nastri d'Argento 2020: il documentario è tra i finalisti

Dopo la tempesta mediatica, Chiara Ferragni si darà al cinema?

C'è da dire che non c'è stata ancora alcuna conferma a riguardo, né una smentita da parte dei diretti interessati. I fan della Ferragni, in particolare, si sono scatenati sulla piattaforma X (ex Twitter) nelle ultime ore a seguito dell'indiscrezione, esaltati al pensiero che la loro beniamina possa finalmente avere un ruolo di spicco come attrice, dopo il grande successo del suo documentario Chiara Ferragni-Unposted, uscito nel 2019 su Amazon Prime video sotto la regia di Elisa Amoruso. Che Chiara Ferragni abbia deciso di concentrarsi sul cinema, dopo il terremoto mediatico che ha sconvolto la sua carriera come influencer?