Kristen Stewart sarà Batgirl in un nuovo progetto del DCEU?

Kristen Stewart sarà Batgirl in futuro? Non c'è nulla di certo, ma pare che l'attrice sia al primo posto nella speciale lista delle attrici prese in considerazione dalla Warner Bros.

Secondo We Got This Covered, Kristen Stewart sarebbe in pole position per interpretare la supereroina, anche se ancora nulla è stato messo nero su bianco, ma sembra che i produttori siano davvero intenzionati a scritturare la talentuosa attrice per un nuovo progetto del DCEU.

Curiosamente, questa notizia arriva appena due giorni dopo la rivelazione importante della Stewart: l'attrice sostiene che le è stato detto che non potrà partecipare a un film Marvel a meno che non la smetta di andare in giro per mano con la sua ragazza. Un'intimazione che non è piaciuta per niente né a lei né ai suoi fan, che ora vorrebbero vederla in un ruolo di primo piano nell'Universo DC.

Il nome di Kristen Stewart si unisce ad altre sue colleghe come Jane Levy (La casa), Daisy Ridley (Star Wars: Gli ultimi Jedi) e Katherine Langford (Tredici)i cui nomi sono circolati negli ultimi mesi come possibili candidate per prendere parte al progetto.

A scrivere, dirigere e produrre un film su Batgirl doveva essere Joss Whedon, prima di lasciare il progetto sostenendo di non poter raccontare al meglio la storia che aveva pensato. Così è subentrata Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e del prossimo film al femminile della DC Comics, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).