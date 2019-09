Kristen Stewart, "Mi dissero: "Vuoi fare un film Marvel? Non baciare la tua ragazza in pubblico"

Kristen Stewart ha affermato che se voleva far parte di un film Marvel e avere più opportunità professionali, doveva evitare atteggiamenti affettuosi in pubblico con la sua fidanzata.

Kristen Stewart - che in passato è stata legata al suo partner di Twilight, Robert Pattinson e più di recente con Stella Maxwell, modella di Victoria Secret's - lo ha rivelato in un'intervista rilasciata sul numero di Harper's Bazaar UK in uscita questo giovedì, ma è possibile leggerne i punti più salienti già adesso sul sito online del popolare settimanale.

Una foto di Kristen Stewart con un taglio corto platino

Kristen Stewart non ha rivelato chi sia stato a farle questa grave osservazione discriminatoria, ed è difficile supporre che possa essere arrivata da qualcuno della Marvel stessa, visto che nei loro film sono presenti personaggi dichiaratamente omosessuali e sono in lavorazione progetti come The Eternals che vedrà tra i protagonisti il primo supereroe gay del MCU. Tutto ciò evidenzia semmai la schizofrenia di un ambiente come quello di Hollywood che da un lato si sta mostrando sempre più aperto e a favore degli attori LGBT, e dall'altro presenta ancora delle fastidiose sacche di resistenza: "Mi è stato detto: 'fai un favore a te stessa: non uscire in pubblico mano nella mano con la tua ragazza, così potresti ottenere un ruolo in un film Marvel'. - Così ha raccontato l'attrice, che abbiamo visto recentemente al festival di Venezia per la presentazione del biopic su Jean Seberg, di cui abbiamo parlato nella recensione di Seberg, aggiungendo: - Bene, io non voglio lavorare con persone così".

La dichiarazione di Kristen Stewart segue di pochi mesi quella di Ellen Page; anche lei aveva rivelato che le era stato chiesto di nascondere la sua sessualità se voleva avere migliori prospettive professionali. Fino ad adesso però la star di film come Café Society e Sils Maria, non ha mai sentito il bisogno di parlare del suo orientamente sessuale, così come delle sue relazioni in generale, preferendo lasciare tutto nella sfera privata. Adesso però ha deciso di essere molto più esplicita e ha spiegato il motivo del perché aveva mantenuto il riserbo sino ad ora: "Pensavo a vivere la mia vita, ma mi sono resa conto che proteggendola in questo modo finivo poi per rovinarla. Perché non potevo uscire con chi stavo in quel momento? Perché non parlarne in un'intervista se mi veniva chiesto?".

Kristen Stewart ha poi continuato affrontando il fatto che alcune persone sentano la necessità di mettere per forza un'etichetta sulla sua sessualità: "Sì, conosco la mentalità della 'vecchia scuola', quella che ti dice come preservare la tua carriera, il tuo successo, il tuo lavoro e ci sono persone a cui non piaci. Non le piaci se incontri delle ragazze oppure che non mi identifichi con l'etichetta di "lesbica" oppure quella di "eterosessuale". Alla gente piace sapere cosa sei. Quindi cosa ca..o sono? Penso solo che stiamo arrivando a quella situazione in cui - non lo so, l'evoluzione è una cosa strana - stiamo diventando tutti incredibilmente ambigui. Ed è davvero una cosa meravigliosa".