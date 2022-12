Knives Out 3: i fan vorrebbero nel cast Andrew Garfield

Rian Johnson, prossimamente, inizierà il lavoro per portare sugli schermi Knives Out 3 e i fan hanno indicato Andrew Garfield come il protagonista perfetto.

Glass Onion, il secondo capitolo delle indagini iniziate con Cena con delitto, ha conquistato il pubblico di Netflix e online si sta già iniziando a pensare alla produzione di Knives Out 3, provando a ipotizzare quali star potrebbero fare parte del cast.

Su Twitter sono infatti tantissimi gli utenti che stanno condividendo le proprie preferenze, sperando che Rian Johnson e il team della produzione ascolti i loro suggerimenti.

Sui social vengono citati moltissimi attori e il nome che sembra maggiormente presente nei vari elenchi dedicati alle potenziali star di Knives Out è quello di Andrew Garfield, la star di Spider-Man e recentemente della serie In nome del cielo.

Il giovane attore britannico, in più occasioni, ha dimostrato la propria autoironia e la capacità di adattarsi a ogni genere, dall'avventura al dramma. Garfield appare quindi una scelta piuttosto interessante e di sicuro appeal per il franchise che ha ottenuto la fiducia di Netflix con un importante investimento.

