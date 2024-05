Knives Out 3: anche Andrew Scott si unisce al cast stellare del film di Rian Johnson

Andrew Scott è l'ultimo attore a unirsi al crescente ensemble del prossimo film di Knives Out, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Il prete sexy di Fleabag si unisce a un cast che comprende già Josh O'Connor e Cailee Spaeny. Rian Johnson tornerà a dirigere da una sceneggiatura scritta da lui stesso. Produrrà il film insieme al suo partner Ram Bergman attraverso la T-Street Pictures.

Scott sta vivendo 12 mesi di grande successo dopo il suo lavoro acclamato dalla critica in Ripley di Netflix, che lo vedrà sicuramente protagonista nella stagione degli Emmy. È anche reduce dal successo di Estranei di Searchlight.

Locandina di Cena con delitto - Knives Out

Knives Out 3

Non si conoscono i dettagli della trama del prossimo capitolo di Knives Out. Il film più recente, Glass Onion - Knives Out, è uscito nel 2022 e ha visto il ritorno di Craig nei panni del famoso detective Benoit Blanc. Il film è stato presentato in anteprima su Netflix dopo che lo streamer ha concluso un accordo record di 450 milioni di dollari per i due sequel. Il terzo film della serie entrerà in produzione il mese prossimo e uscirà nel 2025.

Rian Johnson scrive e dirige il terzo capitolo del franchise. Tempo fa il regista ha parlato ad Empire di Knives out 3: "È eccitante, ed è molto, molto diverso dai precedenti. È questo che mi entusiasma". Johnson ha poi illustrato il suo processo di scrittura: "Inizio a lavorare sui taccuini. Non parto da un crimine, ma dalla struttura della storia e da quello che sarà il viaggio del pubblico attraverso la storia. Il che ha a che fare con il crimine, ma soprattutto con chi ci interessa e perché".