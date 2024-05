Knives Out 3: Cailee Spaeny e Josh O'Connor affiancano Daniel Craig, Tom Hardy e Lindsay Lohan in trattative?

Cailee Spaeny e Josh O'Connor dovranno tener testa al detective Benoit Blanc in Knives Out 3 e, a quanto pare, non saranno soli.

Comincia a prendere forma il cast di Knives Out 3. Ad affiancare Daniel Craig, ancora una volta nel ruolo del buffo detective Benoit Blanc troveremo, stavolta, Cailee Spaeny e Josh O'Connor. I due attori emergenti reciteranno in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, questo il titolo completo del nuovo capitolo della saga gialla di Rian Johnson. Ad affiancarli - secondo What's On Netflix - ci potrebbero essere, inoltre, Tom Hardy e Lindsay Lohan, ma manca ancora la conferma ufficiale. Massimo riserbo per il momento sui ruoli che interpreteranno.

"Adoro tutto dei gialli, ma una delle cose che amo di più è quanto sia malleabile il genere. C'è un intera gamma di toni e poterla esplorare è uno degli aspetti più divertenti del realizzare i film con Benoit Blanc" ha dichiarato Rian Johnson, rivelando i primi dettagli su Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. "Stiamo per entrare in produzione con il terzo film e sono entusiasta di condividere il titolo, che dà un piccolo indizio su dove andrà a parare."

Le riprese di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery dovrebbero prendere il via a giugno.

Che cosa sappiamo Knives Out 3

I dettagli della trama di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sono attualmente top secret L'unica certezza che abbiamo è il ritorno dell'amato investigatore di Daniel Craig, Benoit Blanc. Come hanno rivelato coloro che sono legati al film, il nuovo capitolo della saga sarà "molto, molto diverso" sia da Cena con delitto - Knives Out che da Glass Onion - Knives Out.

"Il primo film Rian Johnson aveva l'idea da anni in testa, ma ha messo nero su bianco solo a fine gennaio e alla fine di ottobre lo stavamo girando, il che è super veloce", ha detto in precedenza il produttore Ram Bergman a ComicBook. "Per il secondo non aveva davvero un'idea. Ha semplicemente smesso di pensarci per fare altro. Dal momento in cui ha iniziato a scriverlo davvero, nove mesi dopo, un anno dopo, stavamo girando. Adesso è molto motivato a fare il prossimo film il più velocemente possibile, ma questa sarà una sfida maggiore e ci vorrà molto tempo."