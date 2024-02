Knight of the Seven Kingdoms, HBO conferma la data d'uscita del nuovo spin-off de Il trono di spade

Non solo House of the Dragon, è in arrivo anche un secondo spin-off della serie fantasy

Poche ore fa, David Zaslav, boss di Warner Bros. Discovery, ha annunciato che il nuovo spin-off de Il trono di spade, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, debutterà in anteprima su HBO "alla fine del 2025".

La serie prequel era stata annunciata ufficialmente nell'aprile 2023. La serie sarà scritta e prodotta da Martin e Ira Parker. Ryan Condal, che attualmente ricopre il ruolo di showrunner di House of the Dragon, e Vince Gerardis saranno i produttori esecutivi.

"Un secolo prima degli eventi de Il trono di spade, due improbabili eroi vagavano per il Continente Occidentale", leggevamo nella presentazione ufficiale precedentemente diffusa. "Un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l'Alto" (alias Dunk) "e il suo piccolo scudiero, Egg. In un'epoca in cui la linea Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria della gente, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e ineguagliabili amici".

Prima della nuova serie spin-off, però, HBO trasmetterà la Stagione 2 di House of the Dragon, attesa per la prossima estate.

Nel 2021, Casey Bloys, chief content officer di HBO e Max, aveva sottolineato che gli spin-off de Il trono di spade approvati sarebbero stati quelli con più potenziale sulla base di diversi criteri.

"Ovviamente, sappiamo che George ha questo mondo incredibile con tutta questa storia davvero ricca e complicata e tutti questi personaggi", aveva detto all'epoca a TVLine. "Quindi abbiamo cercato di riflettere su quali sono le storie che vale la pena raccontare. Cosa sarebbe eccitante? Cosa piacerebbe ai fan?. Dunk and Egg è una di queste, ma non l'unica".

Bloys aveva poi aggiunto che la HBO avrebbe tenuto conto anche di ciò che la rete - e i creatori con cui collabora - sarebbero stati più entusiasti. Idealmente, aveva detto, "lasceremo che sia la creatività a dettare la direzione da prendere".