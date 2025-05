A Knight of the Seven Kingdoms: la data di uscita dello spinoff della serie Il Trono di Spade slitta al 2026

HBO ha confermato che i fan della saga televisiva Il Trono di Spade dovranno attendere fino al 2026 prima di vedere sugli schermi lo spinoff A Knight of the Seven Kingdoms.

I fan delle storie create da George R.R. Martin dovranno attendere un po' più del previsto per vedere sugli schermi televisivi A Knight of the Seven Kingdoms, la nuova serie spinoff dello show cult Il Trono di Spade.

HBO ha infatti confermato che la data di uscita è slittata al 2026, con un ritardo di qualche mese rispetto a quanto inizialmente previsto, ovvero all'autunno 2025.

Il posticipo

Durante gli upfront di Warner Bros Discovery è stato mostrato un primo trailer della serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight e sullo schermo è apparsa la scritta che conferma l'uscita nel 2026.

Casey Bloys, CEO di HBO, ha tuttavia confermato che gli episodi arriveranno in 'inverno', facendo quindi ipotizzare un debutto nelle prime settimane del prossimo anno.

HBO, invece, non ha svelato quando i fan della saga creata da Martin potranno vedere gli episodi della terza stagione di House of the Dragon.

Cosa racconterà A Knight of the Seven Kingdoms

Il nuovo spinoff racconterà la storia del cavaliere Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) e del suo giovane scudiero Egg (Dexter Sol Ansell).

I due protagonisti incontreranno durante le loro avventure molti membri della dinastia Targaryen, tra cui il principe Aerion Targaryen (Finn Bennett), il principe Baelor Targaryen (Bertie Carvel) e il principe Maekar Targaryen (Sam Spruell). Tra gli altri personaggi coinvolti nella storia ci saranno Sir Lyonel Baratheon (Daniel Ings) e una burattinaia chiamato Tanselle (Tanzyn Crawford).

La nuova storia si inserisce a livello temporale 100 anni prima quanto mostrato in Il Trono di Spade e 100 anni dopo gli eventi di House of the Dragon.

La sinossi anticipa che gli eventi si svolgeranno in un'epoca in cui i Targaryen hanno ancora il potere e il ricordo dell'ultimo drago è ancora vivo.

George R.R. Martin e Ira Parker hanno scritto e prodotto la serie A Knight of the Seven Kingdoms. Ryan Condal , Vince Gerardis, Owen Harris e Sarah Bradshaw sono coinvolti come produttori.

Sarah Adina Smith e Harris sono i registi delle sei puntate della prima stagione.