Il Trono di Spade: in arrivo la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Il progetto è ispirato ai racconti di Dunk and Egg scritti da George R.R. Martin e ha già ottenuto il via libera alla produzione da parte di HBO.

Warner Bros Discovery ha annunciato ufficialmente il progetto che sarà ambientato 90 anni prima gli eventi raccontati tra le pagine di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

La sinossi ufficiale A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight anticipa: "Un secolo prima gli eventi della serie Il trono di spade, due improbabili eroi hanno vagato per Westeros... Un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan, e il suo scudiero, Egg. Ambientata in un'epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni".

George R.R. Martin sarà produttore esecutivo e sceneggiatore, in collaborazione con Ira Parker (House of the Dragon).

Ryan Condal e Vince Gerardis saranno coinvolti come produttori esecutivi. Martin nel 1998 ha scritto The Hedge Knight, uscito in Italia con il titolo Il cavaliere errante. Una storia dei Sette Regni. Nel 2003 l'autore ha poi proposto La spada giurata mentre il terzo racconto, Il cavaliere misterioso, ha fatto il suo debutto nel 2010.

Tra le pagine, il cavaliere errante Dunk incontra per la prima volta il giovane Egg quando decide di andare nella città di Ashford per partecipare a un torneo. Il ragazzo, successivamente, rivela di essere Aegon Targaryen, uno dei fratelli di Aerion. Nel secondo racconto i due protagonisti sono al servizio di ser Eustace Osgrey durante una grande siccità, mentre la terza storia li mostra mentre partono con destinazione Bianchemura, dove vogliono partecipare a un torneo.