A Knight of the Seven Kingdoms, George R.R. Martin ha visto tutti gli episodi: ecco cosa ne pensa

George R.R. Martin ha rivelato sul suo blog di aver già visto tutti gli episodi della prossima serie prequel de Il Trono di Spade, ovvero A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight e ha potuto esprimere il suo autorevole parere, in quanto autore del romanzo da cui è tratta.

Martin ha inoltre svelato che le riprese della prima stagione si sono "concluse mesi fa ed è attualmente in corso la post-produzione". A Knight of the Seven Kingdoms è basato su una serie di novelle fantasy di Martin, pubblicate per la prima volta nel 2005 e ambientate circa 90 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade.

L'apprezzamento di Martin per questo nuovo adattamento è importante, poiché l'autore aveva precedentemente affermato che la maggior parte degli adattamenti televisivi e cinematografici non sono mai migliori del materiale di partenza.

"Ho visto tutti e sei gli episodi (gli ultimi due con tagli approssimativi, a dire il vero) e mi sono piaciuti molto", ha rivelato lo scrittore. "Dunk e Egg sono sempre stati i miei preferiti e gli attori che abbiamo trovato per interpretarli sono semplicemente incredibili". Poi ha aggiunto: "Anche il resto del cast è fantastico. Aspettate di conoscere la Tempesta che ride e Tanselle".

"È l'adattamento più fedele che un uomo ragionevole possa sperare (e sapete tutti quanto io sia incredibilmente ragionevole su questo particolare argomento)", ha continuato Martin. "Gli spettatori che cercano azione, e solo azione... beh, questo potrebbe non soddisfarvi".

E ha concluso: "C'è una grande scena di combattimento, quanto di più eccitante si possa chiedere, ma non ci sono draghi questa volta, né grandi battaglie, né Estranei... questo è una storia fondata sui personaggi, e si concentra sul dovere e sull'onore, sulla cavalleria e su tutto ciò che significa".