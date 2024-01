House of the Dragon 2: Matt Smith rivela quando uscirà la seconda stagione dello show

L'attore Matt Smith, che interpreta Daemon Targaryen nella serie House of the Dragon, ha rivelato il mese di uscita della seconda stagione del prequel de Il Trono di Spade.

Quando il team del podcast gli ha chiesto quando sarebbe arrivata la seconda stagione, Smith ha risposto: "Agosto, penso, penso che uscirà in estate. Quest'estate, sì. Non ne ho ancora visto niente, ma abbiamo finito l'anno scorso".

House of the Dragon 2

La seconda stagione della serie prequel è interpretata da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra gli altri membri del cast che tornano dalla prima stagione figurano Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. Qui potete guardare il teaser trailer della seconda stagione dello show.

Basata sul libro di George R.R. Martin Game of Thrones, "Fire & Blood", House of the Dragon segue la dinastia Targaryen nel continente fittizio di Westeros. Si svolge quasi 200 anni prima degli eventi della serie principale e circa 100 anni dopo che i Targaryen hanno unito i Sette Regni.