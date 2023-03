House of the Dragon 2 sarà più breve, HBO sta per annunciare la terza stagione

La seconda stagione di House of the Dragon sarà più corta rispetto alla precedente, la decisione è stata presa per ottimizzare l'arco narrativo del progetto.

La seconda stagione di House of the Dragon sarà più corta rispetto alla precedente e sarà composta da otto episodi, rispetto ai dieci previsti. A riportare la notizia è Deadline, ricordiamo che il primo capitolo del progetto, ambientato 190 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, era composto da dieci episodi.

Il portale statunitense ha spiegato che il taglio di due episodi non è dovuto a motivi di budget. Sappiamo che in questo ultimo anno Warner Bros. Discovery, casa madre di HBO, ha apportato numerosi tagli, cancellando film, serie televisive e licenziando personale.

Una fonte vicina alla produzione, ha confermato a Deadline che la decisione di ridurre il numero degli episodi è stata presa per ottimizzare l'arco narrativo di House of the Dragon. Per i fans della serie, basata sul libro Fuoco e sangue di George R.R. Martin, arriva anche una buona notizia, la HBO a breve dovrebbe annunciare la terza stagione della serie, immaginata, inizialmente, come un progetto che si doveva sviluppare in tre o quattro stagioni.

Deadline riporta che Ryan Condal, lo showrunner e produttore esecutivo, ha collaborato strettamente con George R.R. Martin, autore e produttore esecutivo, per avere una visione d'insieme della serie. I due hanno pianificato l'arco narrativo completo, collegando le diverse stagioni e posizionando le diverse battaglie da includere. Alcune di queste, previste per la seconda stagione, le vedremo nella successiva, da qui la decisione del taglio di due episodi. Secondo il portale Deadline, la HBO sarebbe disposta a dare il via libera anticipato alla terza stagione, permettendo la stesura della sceneggiatura e il via al casting.

Le riprese di House of the Dragon 2, inizieranno tra qualche settimana nel Regno Unito. La premiere potrebbe essere trasmessa nell'estate del 2024.