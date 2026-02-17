A Knight of Seven Kingdoms è la serie "povera" di HBO: "Non avere soldi ci ha reso creativi"

Nel corso dell'ultimo episodio andato in onda, il regista e tutta la produzione ha dovuto correre ai ripari con i pochi mezzi a disposizione se paragonati a quelli delle altre serie de Il trono di spade

Con un budget inferiore rispetto alle due serie precedenti dell'universo de Il trono di spade, A Knight of the Seven Kingdoms ha dovuto ricorrere a tutta la sua intelligenza per nascondere alcune difficoltà finanziarie nei momenti più importanti della stagione.

Questo si è rivelato maggiormente necessario nel corso della produzione del quinto episodio dello show, andato in onda domenica scorsa.

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey a cavallo nella serie HBO

In che modo è stata risolta la mancanza di budget?

Nell'episodio 5 di A Knight of the Seven Kingdoms, che includeva le sequenze di combattimento durante il Processo dei Sette, poiché la serie non disponeva delle risorse finanziarie necessarie per assumere migliaia di comparse che stessero lì a guardare il combattimento, Ira Parker ha rivelato di aver compensato esagerando con la nebbia per nascondere meglio uno sfondo poco affollato.

"Canonicamente, una nebbia avvolge Ashford la mattina del processo, quindi era molto importante per noi rappresentarla. Rende la scena di combattimento più grezza. L'abbiamo presa dal romanzo. Abbiamo usato elementi appropriati e George ha dato la priorità alla funzione rispetto alla forma. Ma abbiamo anche i due migliori coordinatori di acrobazie e secondi registi del settore. Onestamente abbiamo abbellito molto la nebbia".

Parker poi ha aggiunto: "È buffo come il fatto di non avere soldi ti costringa a trovare modi davvero creativi che forse non avresti mai pensato se avessi avuto un budget più elevato".

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey e Dexter Sol Ansell sono Dunk & Egg

Perchè la serie ha un budget ridotto rispetto alle altre del franchise

A differenza de Il trono di spade e House of the Dragon, serie molto ricche di battaglie, con draghi e che richiedevano un uso massiccio della CGI, A Knight of the Seven Kingdoms, creata da Ira Parker, è una storia molto più contenuta e piccola in termini di portata e scala.

Inoltre, con solo sei episodi della durata di circa mezz'ora ciascuno, è logico che il budget della serie prequel sarebbe stato significativamente inferiore a quello dei suoi predecessori.

"Non abbiamo molti soldi per questo show", ha chiarito lo showrunner. "Abbiamo circa un quarto del budget [degli altri show del franchise]. Abbiamo dovuto stare attenti a come nascondevamo le cose e a come facevamo sembrare che non stessimo nascondendo nulla".

Ci sarà una seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms?

In realtà, la conferma del rinnovo da parte di HBO è arrivata molto prima che la prima stagione debuttasse: già nel novembre 2025, settimane prima della prima messa in onda, la rete ha annunciato ufficialmente che la serie sarebbe tornata con una stagione 2.

Questo è un segnale chiaro di quanto HBO creda nel progetto, basato sulle novelle de Il cavaliere dei sette regni di George R. R. Martin, e nella sua capacità di svilupparsi come un franchise solido nel mondo di Game of Thrones.