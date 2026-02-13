A Knight of the Seven Kingdoms: c'è un clamoroso errore nell'episodio più apprezzato

A quanto pare, l'ultimo episodio della serie HBO Max, uno dei più apprezzati della stagione, avrebbe tagliato un dialogo fondamentale per i personaggi e la loro storia e i fan l'hanno notato subito

A Knight of the Seven Kingdoms si sta confermando un enorme successo per HBO. Lo spin-off prequel di Game of Thrones sta ricevendo ampi consensi sia da parte della critica che dei fan, con molti che definiscono l'ultimo episodio il migliore della serie finora.

Guidata dal showrunner Ira Parker, la serie è stata elogiata per aver rispettato fedelmente il lavoro originale di George R.R. Martin.

Tuttavia, in un recente botta e risposta, Parker ha ammesso di aver commesso un errore nel portare la storia sullo schermo.

A Knight of the Seven Kingdoms, Peter Claffey e Danny Webb in una scena

Qual è l'errore contenuto nell'ultimo episodio?

Durante la discussione online, un fan ha chiesto a Parker della sua decisione di tagliare un particolare dialogo tra Dunk (Peter Claffey) e il fabbro Steely Pate (Youssef Kerkour).

Nella novella di George R.R. Martin, questa conversazione avviene poco prima del duello al torneo di Ashford Meadow: mentre Dunk cavalca per affrontare il giudizio, diversi contadini si fanno avanti per augurargli buona fortuna. Dunk presume che la folla sia lì solo per assistere alla sua morte, e quindi rimane sorpreso e commosso dal loro sostegno. Confuso dal gesto, chiede a Pate: "Perché? Cosa rappresento per loro?" Pate risponde semplicemente: "Un cavaliere che ha ricordato i suoi voti".

Come ha osservato un utente di Reddit, molti fan considerano questo scambio il fulcro morale di tutta la storia. L'utente ha spiegato che la sua importanza deriva dal fatto che la battuta viene collocata nel momento più basso di Dunk, proprio prima che si accorga che nessun campione ha risposto al suo richiamo. L'utente ha definito strana la scelta di ometterla, considerando quanto fedele sia stata la restante parte dell'adattamento.

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey a cavallo nella serie HBO

Lo showrunner ha ammesso lo sbaglio

Sorprendentemente, Parker ha concordato con questa critica, ammettendo apertamente che si è trattato di un errore da parte sua.

"Quella scena era presente nello script a un certo punto, poi è stata eliminata", ha confessato lo showrunner. "Concordo sul fatto che 'un cavaliere che ricorda i suoi voti' rappresenti l'anima di questa storia, ma penso che sia comunque al centro dello show, anche se stupidamente ho lasciato fuori questa scena. Magari non lo si dice esplicitamente, ma le azioni di Dunk restano le stesse".

Perché l'episodio 4 è considerato il migliore?

Con un punteggio quasi perfetto di 9,7 su IMDb, l'episodio 4, intitolato "Seven", è attualmente il più votato della serie e tra i migliori episodi dell'intero franchise di Il trono di spade dall'episodio "The Spoils of War" della Settima Stagione.

Nonostante l'omissione, "Seven" resta un episodio di spicco nell'universo di Game of Thrones. Ora l'unica difficoltà è aspettare fino a domenica per scoprire come si concluderà il duello giudiziario.