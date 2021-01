Il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone, Kitbag, sarà prodotto da Apple

Kitbag, il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone Bonaparte, sarà finanziato e prodotto da Apple Studios.

Le riprese del progetto inizieranno nei primi mesi del 2022 nel Regno Unito e tra i produttori ci sarà anche la Scott Free di proprietà del regista.

Il film Kitbag sarà scritto da David Scarpa, già autore di Tutti i soldi del mondo. Ridley Scott ha attualmente un accordo con 20th Century Studios che sembra però aver rinunciato al progetto alla fine del 2020, permettendo così al filmmaker di proporlo ad Apple Studios, con cui la Scott Free ha un accordo di prelazione per quanto riguarda le serie televisive.

Scott ha dichiarato: "Napoleone è un uomo che mi ha sempre affascinato, è apparso dal nulla ritrovarsi a dominare tutto, ma nel frattempo stava affrontando una guerra romantica con la moglie Josephine, che lo aveva tradito. Ha conquistato il mondo per provare a conquistarne l'amore, e quando non ci è riuscito, ha deciso di distruggerla, rovinando inoltre se stesso mentre provava a farlo".

Il filmmaker ha inoltre sottolineato che nessun altro attore potrebbe interpretare Napoleone come Joaquin Phoenix: "Ha creato uno degli imperatori più complessi della storia nel film Il Gladiatore e noi ne creeremo un altro con il suo Napoleone. Si tratta di una sceneggiatura brillante scritta da David Scarpa e attualmente non c'è partner migliore rispetto ad Apple per proporre una storia come questa al pubblico globale".

Il lungometraggio proporrà un racconto delle origini di Napoleone e la sua spietata ascesa fino a diventare imperatore, eventi raccontati dal punto di vista della sua storia con la moglie e il suo vero amore, Josephine. Kitbag mostrerà le famose battaglie di Napoleone, l'ambizione senza freni e l'incredibile mente strategica dell'uomo, uno straordinario leader militare e visionario.