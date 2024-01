Killers of the Flower Moon: svelata la data d'uscita in streaming su Apple TV+

Dopo essere uscito nelle sale lo scorso novembre, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese sarà disponibile in streaming su Apple TV+ a partire dal prossimo 12 gennaio.

Questo annuncio, tuttavia, non riguarda l'Italia, paese in cui sono stati stipulati accordi distributivi diversi e che porteranno invece all'uscita del film con Leonardo DiCaprio in streaming su Prime Video a partire dal 26 gennaio prossimo. Il 25 gennaio, inoltre, la pellicola sarà disponibile sul mercato home video grazie a Eagle Pictures.

Killers of the Flower Moon sarà tra i Migliori film agli Oscar 2024?

Killers of the Flower Moon racconta la tragica storia vera dell'uccisione di decine di abitanti della Nazione Osage nell'Oklahoma degli anni '20, nel tentativo di rubare le loro ricchezze derivanti dal petrolio e dal gas presenti sulle loro terre. La Gladstone interpreta Mollie Burkhart, una donna Osage sposata con il colono bianco Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio). Robert De Niro è anche tra i protagonisti della storia scritta da Eric Roth e basata sul bestseller di David Grann.

Killers of the Flower Moon era ancora più lungo, Martin Scorsese: "Ecco perché l'ho accorciato"

Il film di Martin Scorsese è stato già premiato dai critici di New York e dal National Board of Review e molto probabilmente riceverà una nomination agli Oscar nella categoria Miglior film.