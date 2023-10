Killers of the Flower Moon era ancora più lungo, Martin Scorsese: 'Ecco perché l'ho accorciato'

Killers of the Flower Moon era ancora più lungo di quanto non lo sia adesso: durante una recente intervista Martin Scorsese ha spiegato perché ha deciso di accorciarlo.

Killers of the Flower Moon avrebbe potuto essere un film molto più lungo, ma Martin Scorsese ha dovuto accorciarlo. La pellicola con protagonisti Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal e Jesse Plemons ha una durata d 3 ore e 26 minuti: questo incredibile minutaggio la rende uno dei titoli più lunghi di sempre per DiCaprio e Scorsese.

Durante una recente intervista diffusa dal New Yorker, il cineasta ha spiegato perché ha dovuto accorciare la durata del film: "La nostra sceneggiatura iniziale superava le duecento pagine. Una sera abbiamo fatto una lettura collettiva: io, Leo, Eric e mia figlia, insieme ad altre persone."

Killers of the Flower Moon: Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in una foto del film

"Nelle prime due ore, stavamo procedendo bene. Nelle seconde due ore, ci siamo resi conto che stava diventando un po' troppo lungo, come si suol dire. Stavamo esaurendo l'energia della storia, e io volevo raccontare sempre più aspetti, volevo fare più digressioni, per così dire", ha continuato il regista.

"Appena arrivano i ragazzi da Washington, appena scendono dal treno e entrano in città, guardi in giro e vedi Bob De Niro e tutti gli altri. Il pubblico capisce subito tutto. Questo è un procedimento di polizia, nel libro funziona ma io queste cose so come guardarle da spettatore, non so come farle. Non so come sviluppare la trama. E così ho detto: 'Cosa diamine faremo qui?' E a quel punto siamo andati a tentativi, abbiamo provato e riprovato."