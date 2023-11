Killers of the Flower Moon già in pre-order homevideo: ecco la data di uscita. E c'è anche una Steelbook

C'è già la data dell'uscita homevideo per Killers of the Flower Moon: il nuovo film di Martin Scorsese è in pre-order su Amazon anche con una bella Steelbook con dischi in 4K UHD e Blu-ray.

Lo abbiamo appena ammirato nelle sale in tutta la maestosità e la bellezza delle sue tre ore e mezza, adesso è già ora di pensare alla sua uscita in homevideo. Killers of the Flower Moon fra meno di due mesi si trasferirà infatti nei magici dischetti per la comoda visione casalinga, per apprezzarlo nuovamente o scoprirlo se lo si è perso nelle sale. Il nuovo film di Martin Scorsese uscirà infatti il 25 gennaio ed è già in pre-order su Amazon.

Una Steelbook con la versione in 4K UHD

Fra le classiche uscite homevideo di Killers of the Flower Moon che saranno targate RaiCinema e 01 e distribuite da Eagle Pictures, da segnalare sicuramente una bellissima steelbook a due dischi, che oltre alla versione in 4K UHD, conterrà anche il blu-ray HD. Decisamente la maniera migliore per ammirare il ventiseiesimo lungometraggio di Scorsese, adattamento cinematografico del romanzo Gli assassini della terra rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell'FBI, best seller firmato da David Grann.

Una storia di frontiera

Il film si svolge nell'Oklahoma degli anni Venti del Novecento, quando la scoperta del petrolio trasforma l'esistenza dei membri della Contea Osage. che diventarono da un giorno all'altro immensamente ricchi. Ma non appena la notizia si diffonde, molti di loro vengono uccisi o scompaiono misteriosamente. L'improvviso benessere di questi nativi americani attirò infatti l'interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l'inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all'omicidio.