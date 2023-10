Killers of the Flower Moon, la reazione di un consulente Osage: 'Questo film non è fatto per i nativi'

Un consulente della lingua Osage ha espresso le sue opinioni a caldo dopo la premiere di Los Angeles di Killers of the Flower Moon sollevando qualche perplessità.

Sebbene Martin Scorsese e il suo team abbiano lavorato a stretto contatto con molti membri della nazione Osage sulla produzione di Killers of the Flower Moon, un consulente ha ammesso di provare sentimenti contrastanti dopo la visione del film. Christopher Cote, consulente linguistico degli Osage che ha partecipato alla première di Los Angeles, ha confessato all'Hollywood Reporter di essere "nervoso per l'uscita del film. Ora che l'ho visto, ho delle opinioni forti".

Killers of the Flower Moon: una foto del film

Il consulente nativo ha precisato: "Come Osage, volevo davvero che tutto ciò avvenisse dal punto di vista di Mollie e di ciò che la sua famiglia ha vissuto, ma penso che ci vorrebbe un Osage per farlo. Martin Scorsese, non essendo Osage, ha fatto un ottimo lavoro nel rappresentare la nostra gente, ma questa storia viene raccontata quasi tutta dal punto di vista di Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), gli viene data una certa consapevolezza e amore. Ma quando qualcuno cospira per uccidere la tua intera famiglia, quello non è amore. Questo non è amore, va semplicemente oltre l'abuso".

Cote ha aggiunto: "Penso che alla fine la domanda che ti resta è: per quanto tempo sarai complice del razzismo? Per quanto tempo ti farai andar bene qualcosa e non parlerai, per quanto tempo sarai complice? Penso che sia perché questo film non è fatto per il pubblico di Osage, è stato fatto per tutti, non per gli Osage. Coloro che sono stati privati ​​dei diritti civili possono identificarsi, ma per altri paesi che hanno la loro storia di oppressione, questa è un'opportunità per interrogarsi sulla moralità, ed è così che mi sento riguardo a questo film".

Luci e ombre per i nativi

Interpretato da Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Brendan Fraser, Killers of the Flower Moon è basato sull'omonimo romanzo di David Grann, che racconta la storia vera degli omicidi di Osage in Oklahoma negli anni '20. La storia era inizialmente incentrata sull'ascesa del Federal Bureau of Investigation (FBI), che divenne famoso grazie alle sue indagini sugli omicidi degli Osage guidate dall'ex ranger del Texas Tom White (Jesse Plemons). Tuttavia, Scorsese ha modificato la narrazione per concentrarsi maggiormente sulla storia d'amore tra l'ex eroe di guerra Ernest Burkhart (DiCaprio) e Mollie Kyle (Gladstone).

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese sul set del film

Come Christopher Cote, anche Janis Carpenter, un'altra consulente linguistica Osage, ha ammesso anche lei di avere "sentimenti contrastanti" riguardo al film, spiegando: "Alcune cose erano così interessanti da vedere, e abbiamo così tanti dei nostri popoli tribali che sono nel film che è meraviglioso vederli. Ma ci sono alcune cose che sono state piuttosto difficili da accettare".

Julie O'Keefe, consulente per il guardaroba e i costumi di Osage, ha aggiunto che "è stato travolgente, francamente, vederlo per la prima volta. Ho dovuto vederlo un paio di volte perché alcune cose sfuggono". Il leader della nazione Osage, Capo Orso in piedi, aveva precedentemente dato la sua benedizione al film, dichiarando in occasione del debutto a Cannes: "Posso dire a nome della nazione Osage che Scorsese e il suo team hanno ripristinato la fiducia".

Qui la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, che sarà nei cinema da domani, 19 ottobre.