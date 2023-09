Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio: 'Martin Scorsese ha stravolto il suo modo di scegliere il cast'

Leonardo DiCaprio ha rivelato che l'ingaggio di Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon ha spinto Martin Scorsese a stravolgere le sue abitudini lavorative.

Il coinvolgimento di Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon ha visto Martin Scorsese infrangere le sue abitudini di casting, come svela Leonardo DiCaprio. Nel film in uscita il 19 ottobre Gladstone interpreta Mollie Burkhart, nativa americana della tribù Osage sposata con Ernest Burkhart (DiCaprio). Ad affiancare i due attori Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal e John Lithgow.

Parlando con British Vogue, Leonardo DiCaprio ha svelato i retroscena dell'ingaggio di Lily Gladstone, che ha visto Martin Scorsese stravolgere le sue abitudini lavorative:

_"Lily è assolutamente sorprendente in questo film. Sorregge l'intero film e la storia. Non c'è stata nessuna lettura del copione. Marty sapeva istintivamente che Lily era quella giusta. C'era una sincerità nei suoi occhi che lui vedeva anche sullo schermo di un computer. Non avevo mai sentito che Scorsese incontrasse qualcuno e subito dopo subisse questa attrazione tanto da dire 'Non aspettiamo un altro minuto'".

Killers of the Flower Moon: una foto del film

Perché il ruolo di Lily Gladstone è vitale per Killers of the Flower Moon

Il ruolo di Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon rappresenta un fondamentale passo in avanti nella rappresentazione delle native americane sullo schermo. Oltre ai suoi commenti sul casting, DiCaprio ha recentemente parlato dell'evoluzione della sceneggiatura di Killers of the Flower Moon riguardo alla rappresentazione dei nativi, svelando che la sceneggiatura è stata stravolta quando Scorsese si è reso conto che stava realizzando un film tutto su maschi bianchi e ha deciso di concentrarsi invece sul personaggio di Mollie Burkhart.