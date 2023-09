Yellowstone, la protagonista di Killers of the Flower Moon all'attacco: 'La serie è deludente e deplorevole'

Arriverà nelle sale italiane il 19 ottobre Killers of the Flower Moon, nuovo film del regista premio Oscar Martin Scorsese già presentato, e adorato dalla critica, al Festival di Cannes di quest'anno. Grande protagonista l'attrice Lily Gladstone, scelta per vestire i panni di Mollie Burkhart (nativa Osage realmente esistita), che di recente ha criticato la rappresentazione del Far West nella serie Yellowstone di Taylor Sheridan.

"Deludente e deplorevole" ha commentato ai microfoni di Vulture. "Senza nessuna offesa a tutti i nativi americani che vi hanno fatto parte. Anch'io sono stata provinata più volte per un ruolo. Questo è quello che avevamo".

L'attrice ha invece difeso il nuovo lavoro di Scorsese, definendolo una "grande tragedia americana". Il modo in cui i nativi sono stati rappresentati a lungo nel Western ci ha disumanizzati al punto da farci percepire come parte del paesaggio, invece che esseri umani che raccontano una storia.

Killers of the Flower Moon, Scorsese sulla durata monstre: "Prendete un impegno e vedetelo al cinema"

La trama di Killers of the Flowers Moon

Il film Killers of the Flower Moon può contare su un cast stellare guidato dai premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

Il thriller si basa su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di "regno del terrore", che insanguinarono la nazione Osage negli anni '20. Fra i protagonisti anche Lily Gladstone, apprezzata a Cannes per la sua interpretazione, il candidato all'Oscar Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.