Killers of the Flower Moon: il film di Martin Scorsese sarà distribuito nel 2023

Il film Killers of the Flower Moon, il nuovo progetto diretto da Martin Scorsese, arriverà sugli schermi solo nel 2023.

La data di uscita sembrava fosse stata anticipata da Apple dopo aver dovuto cambiare la propria strategia riguardante Emancipation, il film drammatico con protagonista Will Smith.

Il regista e Apple avevano parlato della possibilità di anticipare l'uscita di Killers of the Flower Moon al 2022 per puntare alla corsa degli Oscar. Lo studio aveva molte aspettative nei confronti di Emancipation - Oltre la libertà, film con star Will Smith, ma le conseguenze dello schiaffo che ha dato sul palco degli Oscar a Chris Rock hanno portato a un cambiamento dei piani.

Martin Scorsese ha completato le riprese nel settembre 2021, tuttavia il montaggio in collaborazione con Thelma Schoonmaker è ancora in corso e il risultato finale non sarà pronto in tempo per la stagione degli Oscar. La presentazione del film con star Leonardo DiCaprio e Jesse Plemons sembra avverrà in uno dei festival del 2023.

Apple ha nel proprio catalogo altri titoli potenzialmente in grado di attirare l'attenzione dell'Academy come Cha Cha Real Smooth di Cooper Raiff, il film animato Luck, Causeway con Jennifer Lawrence, Una birra al fronte diretto da Peter Farrelly e Raymond & Ray prodotto da Alfonso Cuaron. Per ora non è invece stato ancora deciso il destino di Emancipation.

In Killers of the Flower Moon il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha la parte di Burkhart, nipote di un influente allevatore, che inizia una relazione con Mollie, parte affidata a Lily Gladstone, una donna di etnia Osage che si innamora di lui.

Nel cast del film diretto da Martin Scorsese ci sono anche Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage