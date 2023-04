Killers of the Flower Moon: il fake trailer apparso su Twitter manda in delirio i fan

L'attesa dei fan nei confronti di Killers of the Flower Moon è spasmodica e così un finto trailer diffuso su Twitter da un utente ha scatenato reazioni divertite.

Un fake trailer del nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, è diventato virale su Twitter mandando in delirio i fan in attesa della premiere mondiale a Cannes 2023.

Killers of the Flower Moon adattamento dell'omonimo best-seller di David Grann, è stato annunciato per la prima volta nel 2018. Poco dopo l'inizio delle riprese nel 2021, Apple TV Plus ha rilasciato un fotogramma raffigurante Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nei panni, rispettivamente, di Ernest Burkhart e sua moglie Mollie, ma da allora ben poco è stato mostrato della pellicola che avrà una durata storia e che verrà mostrata in anteprima mondiale al Festival di Cannes fuori concorso.

Killers of the Flower Moon sarà "diverso da tutto ciò che avete visto finora", promette lo sceneggiatore

Il finto trailer e la reazione dei fan

L'utente Twitter @KevinGeeksOut ha condiviso un finto trailer che contiene unicamente il fotogramma ufficiale con DiCaprio e Lily Gladston, accompagnato dalla colonna sonora del film del 2001 The American Astronaut. Naturalmente le reazioni al finto trailer non sono mancate, vista la pioggia di commenti sotto il post.

"Sapevo cosa sarebbe successo, ma ho riso comunque", ha detto una persona del finto trailer, mentre un'altra ha concordato: "Sapevo che sarebbe successo, ma è divertente".

Un altro ha aggiunto: "Ho cliccato sul video sapendo perfettamente cosa aspettarmi e inutile dire che non sono rimasto deluso".

Martin Scorsese: quel bravo ragazzo che è ancora il più bravo di tutti

Di cosa parla Killers of the Flower Moon?

Basato sull'omonimo libro di David Grann, Killers of the Flower Moon è un poliziesco che ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale.

Il film durerà cinque minuti in meno rispetto al precedente film di Scorsese The Irishman, che dura tre ore e mezza.

Dopo il lancio a Cannes 2023 fuori concorso, Killers of the Flower Moon arriverà nei cinema italiani a partire dal 19 ottobre con 01 Distribution.