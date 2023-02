Killers of the Flower Moon sarà presentato in anteprima mondiale a Cannes 2023?

Le fonti di Variety sostengono che Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Sorsese, potrebbe avere la sua anteprima mondiale al estival di Cannes 2023.

Le fonti di Variety sostengono che in corsa per ottenere il debutto del progetto, prodotto da Apple, ci fosse anche la Mostra del Cinema di Venezia, ma l'evento cinematografico francese avrebbe vinto la "competizione".

Thierry Fremaux, direttore di Cannes, è andato a Los Angeles all'inizio del mese per prendere i contatti con distributori e registi, in modo da poter individuare i potenziali titoli hollywoodiani da affiancare a Killers of the Flower Moon.

Alberto Barbera, direttore artistico di Venezia, secondo Variety, era in città negli stessi giorni per alcun incontri, ma non avrebbe incontrato il collega francese.

Martin Scorsese, tuttavia, sembra non abbia confermato la sua decisione finale, anche se Leonardo DiCaprio avrebbe espresso la sua preferenza per la Croisette dove, nel 2019, ha presentato C'era una volta a... Hollywood.

In Killers of the Flower Moon il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha la parte di Burkhart, nipote di un influente allevatore, che inizia una relazione con Mollie, parte affidata a Lily Gladstone, una donna di etnia Osage che si innamora di lui.

Nel cast del film diretto da Martin Scorsese ci sono anche Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage