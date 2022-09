Kill Bill: Quentin Tarantino ha messo a repentaglio la vita di Uma Thurman con la scena dell'auto

Uma Thurman ha ricostruito al New York Times l'incidente occorsole sul set di Kill Bill 2, quando Quentin Tarantino l'ha costretta a girare la scena in auto senza controfigura.

Quentin Tarantino, nel suo piccolo, sa essere un "tiranno" sul set. Ne sa qualcosa la sua musa Uma Thurman, che sul set di Kill Bill ha rischiato di lasciarci la pelle durante uno stunt.

Una splendida Uma Thurman in una scena del film Kill Bill: Volume 2

Nei due film su Kill Bill, Uma Thurman interpreta la Sposa, che giura vendetta contro una squadra d'élite di assassine di cui faceva parte dopo essere stata quasi uccisa durante il suo matrimonio. Il ruolo ha richiesto all'attrice un duro allenamento fisico e una preparazione nel campo delle arti marziali.

Una scena in particolare ha richiesto enorme perizia, arrivando a mettere a repentaglio la vita dell'attrice. Si tratta della sequenza in Kill Bill: Volume 2 in cui Uma Thurmani guida una Volkswagen Karmann Ghia e Tarantino le ha chiesto di eseguire l'acrobazia guidando lei stessa in prima persona, senza l'aiuto di una controfigura.

Secondo un profilo di Uma Thurman pubblicato dal New York Times, Quentin Tarantino sarebbe stato irremovibile. "Era furioso perché gli stavo costando molto tempo", ricorda Thurman. "Ma avevo paura. Ha detto 'Ti prometto che la macchina va bene. È un pezzo di strada dritto.'"

Tarantino le disse che doveva andare a 70 km all'ora, in modo che i suoi capelli svolazzassero al vento, minacciando di farle rifare la scena se non l'avesse fatto. Una Thurman terrorizzata accettò, ma sapeva di sentirsi estremamente insicura. "Quella era una scatola della morte in cui mi trovavo. Il sedile non era avvitato correttamente. Era una strada sabbiosa e non era affatto dritta".

Il risultato fu un incidente in cui Uma Thurman uscì di strada colpendo un albero. "Il volante era all'altezza della pancia e le mie gambe erano bloccate sotto di me", ha detto Thurman. "Ho sentito questo dolore lancinante e ho pensato: 'Oh mio Dio, non camminerò mai più'".

L'incidente ha dato vita a una lite furiosa tra Uma Thurman e Tarantino: "Quando sono tornata dall'ospedale con un tutore al collo, le ginocchia danneggiate, un bernoccolo enorme in testa e una commozione cerebrale, volevo vedere l'auto ed ero molto arrabbiata. Quentin e io abbiamo litigato e io l'ho accusato di aver cercato di uccidermi".

Uma thurman voleva vedere il filmato dell'incidente, ma Miramax, il distributore del film, non glielo permise a meno che non firmasse una liberatoria secondo cui non li riteneva responsabili per i danni. Lei ovviamente non ha firmato e non ha visto il filmato per 15 anni.