Kevin Feige rivela: "L'era dei Mutanti sta arrivando nel MCU"

Ci sarà un prima e dopo Deadpool & Wolverine, questa è una certezza per Kevin Feige. In una conferenza stampa virtuale per il tanto atteso nuovo film, il boss di Marvel, ha lanciato una notizia importante: l'"Era dei Mutanti" sta per entrare ufficialmente nell'Universo Cinematografico Marvel.

Kevin Feige Rivela l'Arrivo dell'"Era dei Mutanti" nell'MCU

La rivelazione è stata una delle più eclatanti durante l'evento, suggerendo un futuro ricco di novità per i personaggi mutanti, precedentemente appartenenti al mondo degli X-Men della Fox. Durante la conferenza, Feige ha risposto a domande chiave sui prossimi sviluppi dell'MCU. Quando gli è stato chiesto dell'importanza di Deadpool e Wolverine per l'universo cinematografico, Feige ha risposto con un entusiasmante "diamine sì, è molto importante", confermando che l'introduzione dei mutanti cambierà radicalmente il panorama dell'MCU. "Il 'dopo' è chiaramente da intendere dopo Deadpool & Wolverine. Ora che abbiamo personaggi del mondo degli X-Men, i Mutanti, a cui non avevamo accesso prima, posso dire che questo è l'inizio di ciò, e ogni [film] dopo Deadpool e Wolverine sarà l'era dei Mutanti che entra nell'MCU", ha dichiarato Feige.

X-Men: Giorni di un futuro passato: Jennifer Lawrence in versione Mystica

C'è però una precisazione da fare: Feige infatti ha chiarito che non solo tutti i film futuri non saranno per forza classificati come R-rated, contrariamente a quanto molti fan avevano ipotizzato. Ma ha anche precisato che l'anticipazione dell'"Era dei Mutanti" implica che i Marvel Studios stanno pianificando un'integrazione graduale dei mutanti nei loro film futuri.

Già abbiamo visto segni di questo processo: Beast (Kelsey Grammer) è apparso in "The Marvels" e il Professor X (Patrick Stewart) in "Doctor Strange nel Multiverso della Follia". E naturalmente, "Deadpool & Wolverine" vedrà il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni dei loro iconici personaggi.

Feige ha sottolineato che, sebbene alcuni fan sui social media abbiano iniziato a speculare su una "Mutant Saga", la realtà è che i mutanti saranno inseriti in modo organico nell'MCU. Feige, infatti, non ha detto esplicitamente che ogni film futuro sarà centrato sui mutanti o che ci sarà un'immediata introduzione degli X-Men. Sembra più un processo evolutivo che una rivoluzione improvvisa, con i Marvel Studios che pianificano di integrare questi personaggi in modo ponderato.

Deadpool & Wolverine: Kevin Feige aveva consigliato a Hugh Jackman di non tornare nei panni di Logan

Con l'annuncio di "Captain America: Brave New World" come prossimo film in uscita, non è ancora chiaro ad esempio quanto i mutanti saranno coinvolti nelle storie future. Quello che sappiamo è che la loro inclusione non significa necessariamente un cambio di rotta verso film vietati ai minori di 17 anni, ma piuttosto una nuova ondata di personaggi e storie che arricchiranno ulteriormente l'universo Marvel.