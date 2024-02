Kevin Costner: la sua epopea westen Horizon rischia di ripetere uno storico flop da 250 milioni 19 anni dopo

I primi due film della nuova saga western di Kevin Costner, intitolata Horizon, usciranno quest'estate in un insolito lancio cinematografico uno dopo l'altro che rischia di causare un bruciante flop.

Il nuovo western di Kevin Costner, Horizon: An American Saga, corre il rischio di ripetere un enorme flop al botteghino di quasi due decenni fa. Dopo la sua drammatica uscita da Yellowstone con solo sei episodi ancora da trasmettere nell'ultima stagione, Costner si è concentrato sul progetto del cuore Horizon, che uscirà in due parti nell'estate del 2024. Horizon: An American Saga sarà segna il primo lavoro da regista di Costner dall'epico western Open Range del 2003.

Criminal: un primo piano di Kevin Costner al photocall

Come regista, Costner ha ottenuto elogi e consensi col suo debutto, Balla coi lupi (1990), che ha conquistato ben 7 Academy Awards su 12 nomination, tra cui Miglior film e Miglior regista. È sorprendente che Costner abbia diretto solo altri due film nei 34 anni successivi a Balla coi lupi. Adesso il divo si è tuffato in una nuova avventura economicamente rischiosa, abbandonando i lidi ben più sicuri di Yellowstone (pare) per screzi col creatore dello show Taylor Sheridan. Horizon uscirà negli USA il 28 giugno 2024, mentre Horizon: Capitolo 2 dovrebbe uscire il 16 agosto 2024.

Yellowstone, la recensione: il cowboy Kevin Costner in un western dei giorni nostri

Horizon, budget da capogiro, farà la fine di Waterworld?

Kevin Costen in una scena di Waterworld

Il franchise Horizon ha dovuto affrontare alcune preoccupazioni finanziarie considerando che Kevin Costner sta cercando di raccogliere fondi per il terzo e il quarto capitolo prima ancora dell'uscita dei primi due. Secondo quanto riferito, entrambi i film di Horizon hanno budget pari o superiori a 100 milioni di dollari, cifre davvero ingenti vista l'incertezza che circonda il progetto. La strategia di distribuzione non convenzionale di Costner per il lancio di Horizon presenta alcuni vantaggi, come il risparmio sui costi di marketing, ma richiede un sostanziale investimento iniziale.

Queste preoccupazioni finanziarie ricordano i problemi affrontati da Kevin Costner con l'ambizioso Waterworld. L'epopea acquatica del 1995 aveva un budget così elevato da rivelarsi un flop bruciante. Costato circa 175 milioni di dollari, il film ha incassato 235 milioni di dollari in tutto il mondo. Considerando i costi di marketing, Waterworld non ha centrato il bersaglio creando problemi a Costner, anche produttore del progetto, nei decenni a seguire. Horizon potrebbe seguire un percorso simile se i suoi numeri al botteghino non si riveleranno migliori della precedente avventura.