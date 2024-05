Horizon: le foto del western di Kevin Costner anticipano uno spettacolare assalto ai carri

Mentre si avvicina il Festival di Cannes 2024, nuove foto di Horizon: An American Saga anticipano l'epopea western di Kevin Costner, progetto ambiziosissimo (e costoso) che sta impegnando il divo, rivelando alcuni spettacolari momento action.

Horizon: An American Saga, che farà il debutto in anteprima mondiale a Cannes, è il primo capitolo di una saga in quattro parti che racconta la vita di vari personaggi prima e dopo la Guerra Civile mentre si stabiliscono nel West americano. Il film, che rappresenta un grande progetto della passione per Kevin Costner, presenta un cast impressionante di attori tra cui Luke Wilson, Sam Worthington, Jena Malone, Sienna Miller, Abbey Lee e Michael Rooker, tra gli altri.

EW ha condiviso nuove epiche immagini del film, che anticipano il personaggio principale di Costner, offrono un primo sguardo al personaggio di Luke Wilson e svelano un assaggio di uno spettacolare inseguimento di un carro di pionieri.

Horizon: An American Saga, Kevin Costner a cavallo in una scena del western

Horizon: An American Saga, Luke Wilson in una scena del film nel deserto

Horizon: An American Saga, la sfrenata corsa di un carro nel deserto

Horizon: An American Saga tornerà a far rivivere il genere western?

L'impresa di Kevin Costner è titanica. La storia del cinema recente è piena di flop ambientati nel West, da The Lone Ranger al remake de I magnifici sette, con poche felici eccezioni come Django Unchained di Quentin Tarantino.

Kevin Costner ha co-finanziato parte di Horizon: An American Saga e ha persino ipotecato la sua proprietà in California per realizzare i primi due film. Chiaramente, l'attore crede nella sua visione, ma gli ultimi due decenni di storia del botteghino suggeriscono che il pubblico non sia più interessato ai western come una volta, anche quando ottengono buone recensioni. Inoltre, non è chiaro quanto Costner sia un'attrazione al botteghino nel panorama dell'intrattenimento odierno, poiché probabilmente ora è meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista nello show televisivo Yellowstone. Dovremo attendere l'uscita in sala della prima parte di Horizon per scoprire se il coraggioso divo riuscirà a vincere questa scommessa.