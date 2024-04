Horizon: Kevin Costner vuole girare la Parte 3 e 4 già in estate, ma chi finanzia il progetto?

Come noto, Kevin Costner presenterà Horizon: An American Saga in più parti, la prima delle quali debutterà al Festival di Cannes il mese prossimo. L'attore però non vuole perdere tempo e avrebbe intenzione di girare le parti 3 e 4 della saga già questa estate.

Costner ha contribuito a finanziare non una, ma ben due parti dell'epopea western da oltre 100 milioni di dollari, venendo aiutato da alcuni soggetti sconosciuti. La Warner Bros. distribuirà entrambi i film, a distanza di sei settimane l'uno dall'altro, nelle sale a giugno e agosto.

Una fonte avrebbe rivelato al sito World of Reel che Costner non ha intenzione di aspettare per vedere se i primi due film si riveleranno un successo, poiché vuole tornare nel sud dello Utah già quest'estate per girare il terzo e il quarto capitolo. Sembra che l'accordo sia già stato raggiunto. La produzione dovrebbe andare avanti fino a dicembre. Parliamo di un periodo di riprese di ben sei mesi.

Matt Belloni di Puck aveva precedentemente riferito che Costner stava "sollecitando chiunque" a mettere dei soldi nella terza e quarta parte di quella che lui stesso definisce una "saga americana". Si tratta di investitori non noti. C'era qualche dubbio che le parti 3 e 4 della 'Saga' sarebbero state realizzate, ma la succitata fonte, profondamente coinvolta nei lavori di preparazione per le riprese, avrebbe dichiarato che il progetto sta andando avanti.

Costner ha speso 24 milioni di dollari di tasca propria per finanziare i primi due film, entrambi classificati con un rating R. L'ipotesi migliore avanzati da World of Reel è che una parte di questa somma fosse denaro saudita. Inoltre, Costner ha ipotecato 10 acri della sua proprietà da 50 milioni di dollari a Santa Barbara per garantire un finanziamento adeguato del progetto. Definire questi film un rischio sembra un eufemismo.