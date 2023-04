Keira Knightley nella serie thriller Black Doves, prodotta da Netflix

Keira Knightley torna a dedicarsi al thriller, ma stavolta sul piccolo schermo. L'attrice sarà protagonista della serie Netflix Black Doves, come riportato da Variety.

Scritta dallo showrunner di Giri/Haji Joe Barton, il drammatico Black Doves vedrà Keira Knightley nei panni di Helen, una donna dall'identità segreta che intraprende una relazione appassionata con un uomo. Quando il suo amante cade vittima dell'oscuro mondo sotterraneo di Londra, i datori di lavoro di Helen inviano un vecchio amico, Sam, per proteggerla. I due si imbarcano presto in un'avventura ad alto tasso di violenza ambientata a Natale mentre cresce la tensione diplomatica tra potenze estere.

Intrighi e misteri in arrivo su Netflix

"Black Doves è la storia di due vecchi amici che tornano insieme, affidandosi l'uno all'altra in un mondo in cui la fiducia può farti morire e, alla fine, cambiare per sempre il corso della vita dell'altro", si legge nella prima sinossi diffusa da Netflix.

Lo show sarà prodotto dalla società di produzione di Barton, Noisy Bear and Sister. Barton e Keira Knightley saranno i produttori esecutivi insieme a Jane Featherstone e Chris Fry per Sister.

Di recente Keira Knightley è stata protagonista del film Lo strangolatore di Boston, che ricostruisce le indagini sull'identità del serial killer che terrorizzò la città di Boston per decenni. Keira Knightley ha inoltre commentato le voci di un suo possibile ritorno nella saga dei

Pirati di Caraibi in futuro.