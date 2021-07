Espiazione e il vestito verde di Keira Knightley: i segreti di un abito da sogno

Il vestito verde indossato da Keira Knightley in Espiazione è un vero e proprio abito da sogno che racchiude in sé una lunga serie di retroscena e segreti interessanti.

Il vestito verde che Keira Knightley ha indossato durante le riprese di Espiazione, un film diretto da Joe Wright nel 2007, è stato definito "il migliore di tutti i tempi" da InStyle Magazine, superando alcuni classici come l'abito nero di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, l'abito bianco di Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza e l'abito rosso di Vivien Leigh in Via col vento.

Keira Knightley è la protagonista del film Espiazione

Il celebre vestito verde è stato realizzato dalla costumista statunitense Jaqueline Durran che, grazie all'abito in questione e agli altri costumi del film, ha ottenuto una nomination agli oscar per i migliori costumi, al BAFTA, al Costume Designers Guild ed ai Satellite Awards.

Wright, negli extras del dvd, ha raccontato come l'abito sia stato deliberatamente lasciato scucito sul davanti al fine di garantire un "accesso facile" nella scena della biblioteca. La Knightley, che nel film interpreta il personaggio di Cecilia Tallis, parlando dell'abito ha dichiarato: "È un grande vestito. Anche se in realtà è anche molto fragile, al punto che si sono strappati tutti. Era come carta velina. Quindi ovviamente una certa scena nella biblioteca ha preso il suo pedaggio sul vestito."

Keira Knightley con James McAvoy in una scena del film Espiazione

Il vestito disegnato dalla Durran, che si ispira alla descrizione presente nel romanzo di Ian McEwan da cui è tratto il film, è un abito da sera lungo e di colore verde smeraldo, simile a quelli che andavano di moda negli anni trenta e negli anni quaranta. La Durran, a proposito del colore e dell'abito, ha dichiarato: "Noi volevamo che il look fosse autentico, ma avesse freschezza, per essere apprezzato da un occhio moderno. Sono molto contenta che si sia trovato un compromesso. Questo è ciò che stavamo cercando di fare con quell'abito. Joe disse che voleva un vestito verde, un colore molto simbolico, ma non ho mai voluto definire esattamente che cosa significasse per lui il verde. È un simbolo aperto ad interpretazioni, che vuol dire molte cose per molte persone. Io penso al verde come alla tentazione, ma è solo la mia opinione."

Wallpaper del film Espiazione

L'abito, nel 2008, è stato messo all'asta per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza a The Children's Charity of Southern California: un'associazione californiana che si occupa bambini vittime di abusi e violenze. L'asta, con un prezzo di partenza fissato a 1000 dollari, si è conclusa quando un compratore anonimo si è aggiudicato l'abito indossato da Keira Knightley in Espiazione per la cifra di 46.000 dollari.